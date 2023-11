Chama nuevamente en el centro del huracán: Dani Castro le paró los carros a su compañera tras escuchar su pelambre

Una nueva pelea fue protagonizada por Alexandra Mendez (Chama) en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, esta vez con la cocinara y ganadora de “Masterchef”, Daniela Castro. Todo comenzó por un supuesto grito de Castro a su compañera por los patitos que se encontraban en el estanque, y Chama le recriminó eso.

La venezolana se dio media vuelta y comenzó a hablar mal sobre la cocinera con Luis y Junior a un metro de distancia. “Esta siempre quiere llamar la atención”, aseguró Chama, y Junior le consultó quién era la persona que estaba “haciendo show”, y ella hizo un gesto con su cabeza para señalar a la cocinera.

“Viste que eres cahuinera”

Daniela se acercó a su compañera para encararla, “no estaba haciendo ningún show. Chama, viste que eres cahuinera”, lanzó. “Primero, no te grité. Segundo, ¿por qué vas a donde Junior a decir algo que no es? No estoy armando un show porque miraste pa’ acá (donde estaba Daniela). No te grité antes, todo te lo tomas personal”, continuó Dani.

Chama se excusó diciendo que no le estaba diciendo nada, y Castro le contestó que confundía las cosas para llevarlas a una discusión. “Estoy intentando hablar contigo y dialogar en buena”, le aseguró Daniela.

Junior les pidió que dejaran de discutir, por lo que Daniela dijo “¿No te cansai? Qué lata tu energía, todo es un show para ella”. Chama como represalia propuso hacerle una ley del hielo.