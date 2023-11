¿Cómo estará la esposa de Arturo Longton?: el rey de los realities a punto de ser infiel con Shirley

En Tierra Brava están pasando muchas cosas con respecto al corazón y quienes en este momento la están protagonizando es Arturo Longton y Shirley Arica.

Conversando íntimamente en el patio, Arturo siguió confesando a la peruana sus confusos sentimientos hacia ella. “Yo me angustio. Soy demasiado sensible, más de lo normal. No porque ande h… con minas, nunca ha sido mi rol, nunca he destacado por eso en realities. La presión es que no contaba con esto”, le dijo.

“De repente te puedes enamorar en un reality. Sabes que cuando a mí me gusta alguien, me gusta alguien y ya, por eso te digo que todo pasa por algo”, respondió Shirley.

Según le dijo Pamela a Botota, los sentimientos de Arturo son recíprocos. “La Shirley me dijo ayer ‘Es que él me mata, me encanta, pero me dijo que tiene señora, está casado’”, le contó. “¿Tú crees que el Arturo igual puede?”, preguntó Botota. “Él no va a pasar ese límite”, aseguró Pamela.

Luego, conversando Pamela con Arturo, ésta le preguntó si lo retarían en su casa si le da un piquito a Shirley en una actividad, a lo que éste replicó que lo van a retar de todas maneras por lo que ha hablado.

“No le dije que me gustaba, le dije que la encontraba bonita”, aclaró Longton. Cuando “La Fiera” le dijo lo que la misma Shirley le confesó, Arturo respondió diciendo, a la cámara: “Mi amor, un piquito no es nada”.