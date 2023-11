“Estaban todas picas’ porque me quería meter a mí”: Pincoya cree que anularon los votos de las “Reinas Bellas”

En la última votación de “Gran Hermano”, un voto fue anulado debido a que fueron cantados, es decir, revelaron su intención de voto, y lo confirmaron una vez al momento de entregar sus nominados. Jennifer Galvarini (Pincoya) le contó a Skar que iba a votar por ella, le avisó para que no existiera rencor entre ellas.

Sin embargo, al momento de que le avisaron a los participantes que uno de sus votos fueron anulados, ella no se dio por aludida. Es más, pensó que los votos cantados eran para ella, y que se les truncó el complot que piensa que el resto de las participantes tiene en contra de ella, lo que no es cierto.

“Eso lo dijeron por nosotros, por eso no salí”, aseguró Jennifer mientras se retiraba al patio. Ella le explicó a Francisco que anularon los votos debido a que fueron anunciados antes de tiempo, y que fueron los de la pieza de al lado.

“Por eso no salieron más viejos a la placa, porque ellos lo habían conversado. Nosotros no conversamos nuestros votos, yo nunca converso mis votos”, aseguró. No obstante, ella fue quién reveló los votos, por eso fueron anulados.

“Yo no me doy por aludida porque no revelo mis votos hasta después de que salga la placa, y me cuesta decirlo”, agregó. “Yo estoy segura que fue por mí. Tienen que haberlo hablado entre ellas ‘votemos a la…’ (Pincoya), porque es una huea evidente”, continuó.

“Estoy segura que yo iba en la placa, por eso estaban todas picas’ porque me quería meter a mí”, cerró.