La historia de amor de Robbie Williams y su esposa: se conocieron gracias a los ovnis

Robbie Williams, la serie documental sobre el famoso cantante británico, aterrizó en el catálogo de Netflix este 8 de noviembre con cuatro capítulos que no solo siguen su increíble ascenso a la fama.

La producción también aborda la relación entre el cantautor y su esposa, la actriz estadounidense Ayda Field, desde que se conocieron gracias a los ovnis hasta su actualidad con sus cuatro hijos.

La historia de amor de Robbie Williams y Ayda Field

De acuerdo a medios británicos, Robbie Williams y Ayda Field se conocieron cuando ella tuvo una aparición en un documental sobre ovnis en el que el artista estaba trabajando en el año 2006.

En la nueva serie del exmiembro de Take That, ambos reconocieron que no tenían nada en común en ese entonces, pero las chispas entre ambos saltaron poco después de su primer encuentro.

“Fue como si el universo se abriera”, expresó Field. “Tuve ese momento en el que sentí como si la hubiera conocido desde siempre”, agregó Williams al rememorar los inicios de su historia de amor.

No obstante, pese a sus sentimientos, Robbie decidió romper con Ayda en 2007. ¿La razón? Había decidido internarse en rehabilitación para vencer sus adicciones y prefirió terminar antes.

“Recuerdo que eran las 2 de la madrugada y lo llamé y le dije: ‘Estoy entrando en la autopista’ y él me dijo: ‘¿Estás conduciendo? Llámame cuando llegues a casa”, recordó ella sobre la ruptura en el documental.

“Él me dijo: ‘No puedo tener una relación, tengo que mejorar y no puedo estar contigo. Tengo que romper...”, narró. “Y fue como que lo entendí porque vi que no se encontraba bien y recuerdo que pensé: ‘Solo quiero que te mejores”.

Una vez que Williams logró recuperar su salud y las riendas de su vida, los famosos retomaron su romance y viajaron por el mundo. Finalmente, en el año 2009, se comprometieron en matrimonio.

La pareja se dio el “sí, acepto” en una ceremonia en Los Ángeles, California, el 7 de agosto de 2010. Desde entonces, han pasado casi tres lustros en los que su amor únicamente ha crecido.

Durante el tiempo que han pasado casados, también han formado una familia con sus hijos: Theodora, Charlie, Colette y Beau, quienes tienen 11, nueve, cinco y tres años, respectivamente.

¿Qué piensa la esposa de Robbie Williams sobre su documental?

Por otro lado, sobre el documental de la plataforma, Ayda Field confesó a sus seguidores en Instagram sentirse muy “vulnerable porque todos ven nuestras vidas, la vida de Robbie, la nuestra, nuestros hijos”.

“Se siente como si todo el mundo estuviera mirando en mi cajón de las bragas, el cajón de las bragas de Rob”, reconoció. “Espero que a todos les guste, les conmueva y les emocione”.

“Definitivamente lloré varias veces y tuve muchos momentos de orgullo y espero compartirlo algún día con mis hijos, quienes tendrán muchas preguntas”, agregó.

Los cuatro episodios de Robbie Williams ya están disponibles en Netflix.