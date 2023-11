La pataleta de La Pincoya que terminó con Diana Bolocco desesperada: “Por Dios que me saliste dura mujer”

En un complicado capítulo de Gran Hermano, La Pincoya tuvo una noche dura en donde hice una gran pataleta porque según ella su chicharra no funcionaba en la actividad, en la que se perdió el contacto con un ser querido. Pancho ganó la inmunidad por una semana; Scarlette logró la visita de un ser querido, y Cony pudo ver un partido de Chile con dos compañeros.

Según La Pincoya la chicharra no se activó porque estaba mala y no porque no la supo presionar. “Esta huea no me funciona, ya no juego entonces, lo apreté y no funcionó”.

Mientras estallaba en ira, Cony retaba a Eskarcita por no darle uno de los dos premios que había ganado a la sureña, lo que finalmente hizo, pero la chilota no quiso aceptar la llamada con su hijo.

Diana Bolocco intentó convencerla que aceptara la propuesta de su compañera y es más, que dijera que sí a la visita de su hijo, pero no hubo caso, a todo dijo que no.

“Nos duele que digas que la producción te quiere perjudicar, nos duele, está alejado de la realidad”, le dijo a la participante, que aseguró que Gran Hermano no quería enviar a su hijo a Argentina, ya que tenía que comprar dos pasajes, ya que su marido también debería trasladarse.

“Me haces transpirar mujer”, le insistía Diana a La Pincoya. Y bueno, después de que sus compañeros le insistieran, al igual que Diana, quien ya le lanzó un “por Dios que me saliste dura mujer”, aceptó una llamada íntima con su retoño.