“Mal educado, cochino y ordinario”: Arturo Longton le dirá de todo a Junior Playboy en nuevo cara a cara

Un nuevo cara a cara se vivirá este jueves, el cual promete traer nuevas discusiones y conflictos en “Tierra Brava”. Dos pesos pesados de los reality chilenos se enfrentarán, Arturo Longton y Junior Playboy, y se dirán de todo.

Arturo llamó a Junior para entregarle su voto en este próximo proceso de eliminación, y antes de comenzar con sus argumentos, el nominado le dijo al viñamarino que era la burla de todo Chile.

Longton empezó a entregar sus razones: “Junior, yo te cachaba de afuera, me caías muy bien, me hacías reír, eras amigo de mi hermano, tenía la mejor opinión tuya, pero me llevé una gran desilusión”.

“No te va a querer nadie”

“Me encontré con algo completamente distinto a lo que yo esperaba. Me encontré con una persona que no piensa, un irresponsable, mal educado, cochino y ordinario. Eres sumamente envidioso me he dado cuenta”, agregó.

Junior aseguró que Arturo le tenía envidia, y Longton irónicamente le siguió el juego. “A mí me da lo mismo lo que me digas, me rebota. Una persona como tú, me da lo mismo”, continuó el finalista de “La Granja”.

“Olvídate de cuando salgas que la gente te va a querer como antes, porque no te va a querer nadie”, remató.