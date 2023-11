No se podrá realizar la fiesta: Roberto Cox confirmó que se canceló su evento como DJ en beneficio a la Teletón

El periodista Roberto Cox está probando nuevos rumbos en su carrera. Este año se atrevió a lanzarse como DJ, e iba a ocupar sus talentos musicales para la cruzada solidaria que une a todos los chilenos y chilenas, la Teletón.

De acuerdo a lo previamente anunciado por Página 7, el animador del matinal de Chilevisión iba a presentarse en el Club Amanda, y la idea era que el dinero recaudado de las ventas de entradas fueran en su totalidad a la causa.

Sin embargo, Cox informó a través de sus historias de Instagram que este evento finalmente no iba a poder realizarse. “Muchos me han preguntado sobre la fiesta en la que iba a tocar este viernes, en beneficio de la Teletón. Desgraciadamente, no podremos realizarla”, escribió.

“De todas formas, nos estaremos viendo en la Mesa Digital en el Teatro Teletón”, agregó el comunicador. Vale recordar que Roberto Cox estará a cargo de los teléfonos de la Región de Magallanes.