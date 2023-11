Pamela Díaz reveló cuál ha sido su bajón más grande en Tierra Brava: “Casi decidí irme, porque lo pasé pésimo, se me hizo eterno”

Este martes se pudo ver en Tierra Brava el “piñazo”. Es decir, una discusión muy fuerte entre Pamela Díaz y Junior Playboy, por una piña que se había ganado Miguelito. Sin decirle a nadie, Junior la peló y se la llevó a Chama para comerla a mordiscos en el patio.

Pamela Díaz salió en defensa de Miguelito, para preguntarle al chico reality qué es lo que había pasado. “Lo que está en la cocina es de todos”, se justificó Junior, desafiante. “¿Y le diste a todos? Porque ustedes dos son los que estaban comiendo como chanchos”, respondió Pamela indicando a Chama.

Pamela Díaz Instagram

Cuando Junior se levantó y tomó del hombro a Pamela para mostrarle que en la cocina estaba la otra mitad de la piña, ella le advirtió que no la tocara y le lanzó las hojas de la piña. Ante eso, Junior respondió echándole el jugo de la piña en la cabeza, lo que hizo que la situación se descontrolara.

A raíz de esto, Publimetro quiso saber cuáles han sido los momentos más de bajón vividos en Tierra Brava por Pamela Díaz, y contestó que “sólo tuve uno, después de la pelea (por la Piña) antes del cara a cara. Ese día yo casi decidí irme del reality, porque lo pasé pésimo, se me hizo eterno”.

“Porque después de haber tenido una cosa más o menos cordial con él, después ya no, eso se perdió, porque él es un sin respeto. Entonces ahí tuve dos opciones, o me voy o soy agresiva, y la idea no es ser agresiva porque se te puede ir de las manos, puedo gritar, pero en un momento estoy tan encerrada que digo “lo voy a matar”. Entonces ahora de él no hablo, no me interesa. Prefiero que se lleve mal conmigo para no tener que hablar con él, sentenció.