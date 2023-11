¿Priscilla Vargas a Viña 2024?: Adelantan posible rol que tendría animadora en el Festival

A cuatro meses de que se lleve a cabo la edición número 63 del Festival de Viña del Mar y la parrilla de artistas esté completamente confirmada, a excepción de los comediantes, se dio a conocer quién sería una de las animadoras que sería parte del jurado.

Así lo contó el periodista Luis Sandoval en el live de Instagram Que te lo digo, junto a Paula Escobar y Sergio Rojas, confesando que Priscilla Vargas sería una de las candidatas de Canal 13 para estar en primera fila en la Quinta Vergara.

[ El certamen comienza el domingo 25 de febrero y termina el viernes 1 de marzo. ]

“El nombre que hasta el momento llevaría Canal 13 como jurado flamante del Festival de Viña 2024 es Priscilla Vargas”, reveló según le contó su fuente “infalible” al interior de la señal.

Si bien, aclaró que la animadora del matinal Tu Día aún no está informada al respecto, sería el nombre con mayor potencial para representar a los rostros de la casa televisiva y lucirse durante los seis días del certamen viñamarino.

“No está cerrado, no le han comunicado a ella, porque finalmente esta es una decisión que todavía no se logra concretar. Pero hasta el momento, lo que tienen conversado y avanzando, es que Priscilla iría por el canal”.

Además, agregó el panelista de Me Late que, según le comentaron “hay pocos rostros femeninos en Canal 13 que quieran potenciar y Priscilla es la gran carta”, .

Con esto, se repetiría la jugada del verano pasado, cuando colocaron a José Luis Repenning como jurado y ganó el premio de Embajador de Viña, antiguamente conocido como Rey Feo, junto a Tita Ureta.