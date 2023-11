Sebastián Ramírez da pistas de una posible entrada a Tierra Brava: “Van a lograr que me vaya a un retiro espiritual a Perú”

Dos veces Sebastián Ramírez ha renunciado a Gran Hermano. Esta última salió sin despedirse de sus compañeros y a través de su cuenta de Instagram, ahora hace frente a las críticas de sus seguidores.

En una storie desde su cama respondió: “¿Cómo están mis queridos amigos que me quieren mucho de mis redes sociales?, estoy viendo todos sus comentarios, me siento muy afortunado de que me escriban tanta mierda”.

“Lo que van a lograr y yo creo que lo van a lograr de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual a Perú y me voy a tomar toda la ayahuasca por culpa de ustedes”, dijo Ramírez, justamente haciendo referencia al vecino país, donde se graba el reality de Canal 13.

“Voy a llegar mansito, llego en dos semanas y me voy a desaparecer de estas redes sociales y creo que voy a ser perdonado y juzgado”, sentenció.