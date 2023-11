Teresita Reyes reveló quién es su actor favorito del elenco de “Machos”

La actriz Teresita Reyes visitó el estelar “Sin Dios ni late” y revivió algunos mitos sobre su carrera. El primero fue revelar cuál era su favorito de los hermanos Mercader, de la teleserie Machos (Canal 13).

Y su respuesta fue sin dudar: Jorge Zabaleta. Y es que Teresita le dijo a Daniel Fuenzalida que el actor es “ahijado” televisivo. “Es que lo conozco hace tanto tiempo. En Machos me preguntaba ‘cómo lo estoy haciendo’. Lo quiero como a un hijo”, confesó.

Otro de los momentos imborrables para la vida actoral de Teresita Reyes fue su mítica escena desnuda. “La pensé mucho. Hablé con mi familia y dije que no. Hasta que Herval (Abreu) me dijo: ¿eres o no eres actriz? Fue como un ají… Acepté y a los pocos días me vi en todos los kioscos de diarios”.

Incluso, la recordada Imelda de Machos, dijo que en una visita a un taller mecánico se encontró con su foto pegada en una de las paredes. “Es que está muy rica”, le dijo el dueño del lugar a modo de excusa por tener su imagen como adorno.