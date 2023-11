Thalía propone look boss lady para el otoño, pero la critican: “Te amo, pero no te queda bien”

Si hay algo que siempre ha distinguido a Thalía, además de su gran talento y su personalidad simpática, es su estilo único a la hora de vestir con el que logró consagrarse como un icono de la moda.

Ya sea en un evento en la alfombra roja, una salida casual o en redes sociales, la estrella mexicana constantemente acapara la atención con sus estilismos femeninos, originales y al día con las trends.

Tal como lo hizo en días recientes al presumir a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram un atuendo boss lady con un aire bastante moderno y perfecto para lucir esta temporada otoñal.

El look boss lady de Thalía por el que la criticaron ahora los haters

A través de su cuenta en la red social, la cantante de 52 años compartió un par de fotos el 7 de noviembre en donde aparece modelando un look smart casual frente al espejo de su armario.

El ensamble de la intérprete de Equivocada estaba compuesto por un blazer verde caqui, un pantalón cargo holgado a juego y una blusa de mangas largas con estampado en rojo, blanco y negro.

La celeb llevó las mangas de su saco arremangadas y elevó la combinación con un sombrero rojo adornado con una cruz de cristales y una mini bag de Louis Vuitton también con detalles carmesí.

En cuanto a los accesorios, la diva solo agregó unos aretes dorado y un anillo para complementar, pero sin sobrecargar estar apuesta estilística ideal para ir a la oficina -si el dress code lo permite-.

“Boss Mode”, escribió junto al par de instantáneas que, como era de esperarse, rápidamente se llenaron de comentarios halagando tanto su sentido fashion, como su increíble actitud.

Thalía presumió un look boss lady en sus redes sociales, pero los haters no tardaron en criticarlo | (Instagram: @thalia)

Sin embargo, la publicación también se llenó de haters que no solo opinaron que a la famosa “no le quedaba bien” su estilismo, además la atacaron por llevar un bolso de una marca que no es la suya.

“Te amo, pero no quedo bien esa ropa”, comentó uno. “Con lo que vende de su ropa se compra cosas como estas”, dijo otro. “¿En qué tianguis comprará la Thalía? Se ven de buena calidad los trapos esos”, añadió un tercero.

Mientras, un cuarto cuestionó: “No entiendo por qué tú y Marta Debayle, teniendo su marca, se ponen el monograma de alguien más. No me imagino a Donatella llevando un CH…”.

Asimismo, hubo internautas que la juzgaron una vez más por usar filtros para sus fotografías y hasta consideraron que no lucía como ella. “Pensé que era otra persona”, señaló uno de sus seguidores.

“Le pones tanto filtro a esas fotos que no te pareces”, apuntó un segundo. En tanto, un último usuario escribió: “No necesitas ese Auto-Tune que borra tu cara. Eres una reina bella con belleza natural. Acepta que envejecer es un proceso natural y que significa que estás viva”.

Por supuesto, su arsenal de fieles fanáticos no tardó en salir en defenderla y hundir los comentarios negativos de los detractores con una oleada de mensajes en donde la alababan.

“La reina”, “No importa lo que te pongas, lo sabes lucir con clase y elegancia”, “Amo tu estilo”, “Siempre espectacular”, “Impresionante”, “Respetada reina jefa. Te ves tan fabulosa” y “Así hasta dan ganas que lo regañen en la chamba” fueron algunas de las impresiones positivas.