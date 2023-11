“Di vuelta la página”: Cristián Riquelme dejó atrás su frustración tras el bajo rating de “Dime con quién andas”

El actor Cristián Riquelme es uno de los protagonistas de la teleserie de Chilevisión, “Dime con quién andas”. Esta producción vespertina fue anunciada con bombos y platillos antes de su estreno, sin embargo, la baja sintonía y el poco enganche con el público, la dejó relegada a la madrugada.

En conversación con Página 7, el intérprete que le da vida a Paolo, un gurú espiritual acusado de estafa, habló sobre el desafortunado destino de la teleserie.

“Si a la teleserie le va bien y tiene 30 puntos de rating o tiene 2 puntos de rating, ya no obedece a mi trabajo, obedece a otras decisiones y sobre todo a la audiencia, que es la que decide”, comenzó.

“No me quiero meter ahí”

Sobre el éxito o la falta de éxito de las producciones en las que participó, Riquelme señaló que “cuando era más joven, estaba mucho más ansioso por el resultado, y ahora estoy más ansioso para ver el proyecto que sigue, porque tengo tres hijos y les tengo que dar de comer”.

Sin embargo, él confesó que sí le afectó lo sucedido con “Dime con quién andas”, pero no por mucho. “Obviamente me frustré que no le fuera bien. Pero mi frustración, como tengo tres hijos, duró exactamente un par de horas, di vuelta la página”, aseguró el actor.

Con respecto a los motivos sobre el cambio de horario de la producción, “quizás la teleserie nunca entró en la audiencia. Y eso también pudo haber implicado en el cambio de horario (...) La verdad es que no sé y no me quiero meter ahí, porque ahí hay decisiones que no obedecen a mi opinión ni a lo que yo pueda pensar del trabajo que yo hice”, cerró.