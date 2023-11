Diana Bolocco puso en aprietos a Hans tras preguntarle sobre su corazón: “Me gusta Scarlette para ti”

La animadora de “Gran Hermano”, Diana Bolocco, visitó la casa más famosa del mundo para conocer a los participantes con quienes lleva interactuando por meses. De esta forma, conoció sus historias más de cerca, y aprovechó la instancia para tener una conversación más íntima en personas.

Ella cuando habló con Hans Valdés le preguntó sobre sus momentos más difíciles en el reality, y el joven apuntó a la instancia cuando de su grupo de amigos sólo quedó Jorge, Alessia y él, antes de que comenzaran los reingresos al reality.

“Era un cansancio mental, el encierro todo eso te iba atrapando y colapsando, y fue un momento difícil, pero gracias a Dios, supe salir de eso y enfocarme para disfrutar lo que estoy viviendo. Entré por un sueño y por mi familia, y me están viendo y por eso no quería darles la imagen de que estaba mal”, contó.

Hans confesó que en un momento pensó en renunciar al programa, y que haber tenido ese sentimiento es su gran arrepentimiento dentro del reality. “Qué bueno que quisiste seguir, porque queda poquito”, le contestó Diana.

El corazoncito de Hans

La animadora no se pudo aguantar y tuvo que tocar el tema del corazón de Hans. “Te puedo decir algo, pero no te enojes conmigo. A mí me gusta la Scarlette para ti”, aseguró causando las risas de los participantes. Scarlette señaló que era un tema ya cerrado, y el joven agregó que “no pasa nada”.

Sobre qué piensa del presente sobre la relación que dejó afuera, en donde supuestamente hubo una infidelidad de parte de su pareja. Hans contó que “dejamos las cosas claras antes de entrar y el que la cagaba, íbamos a tomar caminos diferentes”, y que cada uno tiene que hacerse cargo del error.

“Yo a ella le dejé claro que iba a ser de una línea acá, que confiara en mí, y creyera en mí. Siento que si paso esa barrera sería como estar yo mismo faltando el respeto a mi palabra”, agregó.

Sobre su comentario con respecto a Scarlette, Diana aclaró que “fue un comentario de esas tías metidas, no más. Olvídense”, y Hans le contestó que todo estaba bien.