El amor se tomó Gran Hermano: Jorge le pidió pololeo a Skar y le confiesa que “te amo, te amo hace mucho tiempo”

“Me tirita un poco la pera...”. Así comenzó la confesión y el momento más romántico en Gran Hermano, protagonizado por Jorge y Skar. El mister Chile aprovechó el ingreso de Diana Bolocco, para confesarle todo el amor a su pareja, entregarle flores, anillo, declararle su amor y pedirle pololeo.

“Creo que las cosas se dicen antes de que sucedan, este sueño se pueden terminar para uno o para el otro el mismo domingo, la frase dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero la verdad es que tú siempre estuviste al lado mío , has estado al lado mío estos cinco meses, tanto adentro como afuera, no tengo ninguna duda de que en el momento que estuviste adentro caminaste siempre a mi lado, cuando saliste siempre estuviste pendiente de mií, al igual que yo que te recordaba a cada momento”, agregó el enamorado.

Le aseguró que “cuando volviste, volviste a estar a mi lado y te tengo que dar las gracias también porque gracias a ti estoy aquí, porque si no hubieses vuelto, yo me hubiese ido, quedé destrozado la última vez que te fuiste y ahí me di cuenta que estaba enamorado de ti, te amo, te amo hace mucho tiempo”.

Fue ahí que le entrega un ramo de flores y anillos para los dos, que sellaba la petición de pololeo que no se vio en la transmisión. “Ayer le pedí pololeo y me dijo que sí”.