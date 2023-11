La razón por la que Chayanne nunca hizo una colaboración con Ricky Martin

Los cantantes Chayanne y Ricky Martin se han convertido en un gran referente de la música latina, a nivel internacional, por lo que para muchos es algo extraño que nunca hayan colaborado juntos.

El intérprete de “Dejaría Todo” reveló por qué nunca trabajó de cerca con su compatriota.

¿Qué dijo Chayanne sobre colaborar con Ricky Martin?

En un episodio del podcast “Molusco TV”, el cantante reveló por qué nunca colaboró con su colega.

A pesar de lo que muchos podrían creer, no hay rivalidades ni conflictos, solo que nunca consideraron que pudiera ser una posibilidad.

Chayanne destacó que, contrario a como ocurre ahora, antes las disqueras no estaban enfocadas en lanzar colaboraciones entre sus talentos.

“Son cosas que no se piensan, quizá no fueron los momentos, no era algo orgánico en ese momento”, confesó el cantante.

“Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento… No ha surgido. Pero tú sabes que él tiene una carrera maravillosa y el éxito que ha tenido. También ha tenido muchas colaboraciones. Cada quien maneja la carrera a su manera”, agregó.

El éxito de Chayanne

Nacido como Elmer Figueroa Arce en San Lorenzo, Puerto Rico, ha cautivado a audiencias desde una edad temprana. Su carrera despegó en la década de 1980, como parte del grupo Menudo, pero fue como solista donde brilló con luz propia.

Conocido como “El Caballero de la Salsa Pop”, Chayanne ha lanzado álbumes que han alcanzado la cima de las listas de éxitos y ha dejado una marca indeleble con éxitos como “Tiempo de Vals” y “Provócame”. Su presencia escénica y su voz melódica lo han convertido en un ícono latino que trasciende generaciones.

El éxito de Ricky Martin

Ricky Martin, cuyo nombre real es Enrique Martín Morales, es un fenómeno global que ha elevado el pop latino a nuevas alturas.

Comenzó su carrera como miembro de Menudo antes de embarcarse en una carrera en solitario que lo catapultó a la fama internacional.

Su sencillo “Livin’ la Vida Loca” se convirtió en un himno global, marcando una nueva era para la música latina en la escena mundial. Además de su éxito musical, Ricky Martin ha sido un defensor apasionado de los derechos LGBTQ+ ,y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre diversas causas sociales.