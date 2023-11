“La televisión nunca me ha llamado”: Daniel Fuenzalida se sinceró sobre su trayectoria televisiva

El animador Daniel Fuenzalida se ha ganado el corazón de muchos con su larga trayectoria en la televisión, especialmente por su trabajo en “Me Late”. En este mismo espacio, el comunicador confesó que su estadía en la pantalla chica no ha sido fácil para él.

“La televisión nunca me ha llamado, yo la he buscado”, comenzó Fuenzalida. “A mí la televisión nunca me ha dado una oferta, y nunca un canal me ha dicho ‘sabes qué, te queremos’. Me he hecho a pulso esta carrera”, agregó.

“Yo he estado porque yo he sido quién ha golpeado, el que ha inventado la fórmula para hacer coproducción, he metido programas. A mí la televisión nunca me ha llamado”, confesó el animador de Zona Latina.

Sus compañeros teorizaron que esto pudo haber pasado debido a que Daniel es más que un animador, sino que tiene experiencia y manejo en el aspecto más ejecutivo de la televisión, como la presencia de lobby que beneficia a otros rostros.