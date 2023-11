Luis Slimming se enteró de que su anécdota con Maripán no es verdadera

En más de una ocasión, Luis Slimming había narrado la anécdota de la época en que hizo clases de física en un colegio, antes de dedicarse al humor, y uno de sus alumnos fue Guilermo Maripán. No obstante, en realidad no ocurrió eso.

Don Comedia abordó, en conversación con La Cuarta, el episodio en que le solicitó a un estudiante que resolviera un ejercicio, y el muchacho le contestó una frase del tipo “no necesito saber nada de esto porque voy a ser futbolista”. Tiempo atrás, el comediante creía que ese joven era el actual defensor de La Roja y del Mónaco.

“Creía que le había hecho clases a Maripán, pero al final no era él”, reconoció de entrada.

“Me escribió un muy amigo de Maripán, que era fan mío, y al final Maripán me escribió y le dije: ‘Oh, hueón, sorry, creí que habías estudiado en tal parte’”, dejó en claro el humorista revelación del Festival del Huaso de Olmué 2023.

En todo caso, señaló que “después descubrí que al cabro que le hice clase era otro, que se llamaba Benjamín Inostroza, algo así. Al final jugó y no llegó a la selección chilena; le fue menos bien”. Todo indica que Don Comedia fue profesor del hoy delantero de Iberia, de 26 años, en la Segunda División.

Entonces, Luis indicó que “ahora no cuento la historia de Maripán porque es mentira, básicamente”.