Miguelito habla con su esposa y ella le hace fuerte advertencia: “No me engañe, porque le voy a dejar la maleta en la puerta”

Durante una nueva y curiosa actividad animada por Karla Constant y Matías Vega en Tierra Brava, exigió toda la creatividad de los participantes al pedirles que se caracterizaran con disfraces de superhéroes inspirados en los animales del reality, para luego hacer un desfile.

Los ganadores por decisión de los animadores fueron Fabio y Miguelito, caracterizados como una vaca y un ternero recién nacido, y ambos se ganaron una llamada telefónica a sus familias.

Miguelito habló con su mujer, Marlene, y le dijo que es difícil no agobiarse en el encierro porque hay “gente malintencionada y mala clase”, explicó el comediante. Luego de que su esposa le dijera “No me engañe, porque le voy a dejar la maleta en la puerta”, el peruano contestó bromeando “Vaya arreglándome el auto entonces”.

“Agradezco a la vida que tengo una mujer muy comprensiva”, siguió diciendo Miguelito, pero fue cortado en seco por Marlene. “Ya, no me haga tanto la pata. Me huele a que algo va a pasar”, rió la mujer.

Fabio, en tanto, no logró conectarse con su familia en Canarias, por la diferencia horaria. Frustrado pero resignado, le ofreció a Luis tomar su puesto para la llamada. El trasandino llamó a su hermano Juan Francisco para saludarlo por su cumpleaños, y se mostró muy emocionado por haber logrado hablar con él. “Te amo, te extraño mucho”, le dijo.