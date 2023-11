“Nunca me pagaron un peso”: Luis Andaur contó detalles de su paso por Sábado Gigante

Un año pedaleando y viajando por el extranjero para el programa Sábado Gigante, pero solo por amor al arte y salir en pantalla. Ese fue el único pago que recibió el deportista y comunicador Luis Andaur, quien desclasificó la nula retribución económica de parte del exitoso programa de Don Francisco.

Así lo contó en Not News, en conversación con el animador Nicolás Larraín, quien le recordó su paso por “Sábado Gigante”.

“Se te acusa de daño, de dañar el ego de Don Francisco por tu cámara viajera extrema, que se la echaste a perder…”, le dijo el conductor a modo de broma.

Esto dio pie para que Andaur aprovechara el momento para confesar que, a pesar de haber mojado la camiseta por el espacio familia conducido por Mario Kreutberguer, no recibió ningún peso por su trabajo.

Luis Andaur trabajó gratis en Sábado Gigante

“Le trabajé un año y nunca me pagaron un peso, el 2003. Trabajé un año en Sábado Gigante, me llevó el productor. Tenía un segmento, que fueron mis primeros viajes al extranjero”, contó, respecto al segmento que tenía en Sábado Gigante.

Sin embargo, si bien al comienzo habría sido a modo de prueba y como una oportunidad para él darse a conocer y viajar por el mundo, finalmente decidió cambiarse de canal, puesto que no hubo retribución económica por su trabajo.

“Alfredo García, el productor, buena onda conmigo, pero no podía hacer nada. Me decía ‘acá no han autorizado todavía’”, reveló respecto a un contrato formal.

Finalmente, tras sentir que estaban abusando de su buena voluntad, decidió aceptar una oferta real y dar un paso al costado, aprovechando la invitación de la productora de Kiké Morande, Kike 21, quien le dijo “‘estás puro dando la hora, vente para acá’”, recordó.