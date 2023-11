“Yo podría ver esto todo el bendito día”: Jason Momoa modela su nueva línea de ropa interior de lujo

Jason Momoa ha llamado la atención del mundo desde 1999 cuando apareció por primera vez en pantalla con un sensual traje de baño rojo en en Baywatch. Sin embargo, el originario de Hawaii ya tenía práctica pues antes de la actuación, trabajaba como modelo

La estrella de Aquaman incluso obtuvo el título del galán más sexy de Hollywood de Us Weekly en 2019, venciendo a Chris Evans, Chris Hemsworth, John Krasinski y más para llevarse la corona a casa. El mismo año, la ex estrella de Game of Thrones fue nombrado Hombre del Año de GQ.

La estrella de AQUAMAN realmente ha sorprendido con su versatilidad pues además el modelaje y la actuación, también se ha dedicado a los negocios, concretamente con su propia línea de ropa interior de lujo para hombre.

Repost @soill NUEVOS calzoncillos de boxeador están aquí desde BN3TH y So iLL x On The Roam, por Jason Momoa. Estos pantalones boxer de lujo cuentan con un modal TENCELTM ultrasuave, transpirable y ligero de origen sostenible, garantizado para mantenerse suave y mantenerte cómodamente apoyado en todo momento. Disponible en lunares lavanda, rosa sucio + lunares de lobo negro. @prideofgypsies @bn3thapparel @bn3thapparel de #boxerbriefs

Cuando se trata de cómo uno parece más una estrella sexy, Momoa, quien ha lucido de todo, desde una apariencia limpia hasta una barba de chivo a lo largo de los años, tiene algunas ideas.

“Lo más importante para mí es que estoy buscando, y soy honesto conmigo mismo”, dijo el actor en 2019. “Me siento muy feliz y entusiasmado con las cosas, simplemente lo hago y lo hago”. No tengo miedo de decir eso. Tal vez eso sea algo atractivo: los chicos que amo y sigo son así, son hacedores, todos, desde un amigo musical hasta alguien que disfruta de la naturaleza”. El nativo de Hawaii agregó: “También es importante ser divertido y estar en contacto con tu lado femenino y masculino. Siento que está bien ser un hombre, está bien ser un hombre sensible, está bien ser un hombre fuerte. De esa manera, poco a poco te adentras en todo”.