Antonella Ríos mostró su impactante cambio físico tras dos semanas de entrenamiento

La actriz Antonella Ríos sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar un notorio cambio físico después de tan solo dos semanas de entrenamiento. En una publicación que se volvió viral, Ríos compartió una imagen de ella misma en ropa interior, revelando una apariencia más tonificada y una mejora en su masa muscular.

En su descripción, Antonella expresó: “Dos semanas de cambios. Amplitud de conciencia, el ‘click’, ejercicio y comer cosas que nutren. Dejar todo lo que me alejaba del objetivo. Ahora no solo me siento mejor por fuera , sino que por dentro”. “Conciencia, honor, sabiduría, poder, amor, coherencia y libertad”, añadió luego.

Esta transformación fue realizada bajo el apoyo de su personal trainer, Andrea Madriaza, una destacada profesional conocida por trabajar con diversas figuras del espectáculo nacional, como Eugenia Lemos y Begoña Basauri.

Como era de esperar, la publicación de Antonella Ríos se llenó rápidamente de felicitaciones y comentarios positivos por parte de sus seguidores. Muchos de ellos solicitaron consejos para lograr cambios similares en sus propias vidas. Andrea Madriaza, la entrenadora, expresó su cariño y confianza en el potencial de Antonella al decir: “Te quiero, Anto. Lo mejor está por venir”.

Antonella Ríos inspiró a sus seguidores a buscar un equilibrio no solo en su apariencia física, sino también en su bienestar interior. Su transformación en tan poco tiempo demuestra que con determinación y apoyo adecuado, se pueden lograr metas sorprendentes.