Así se veía Shakira a sus 17 años cuando ganó un concurso de belleza

Shakira tiene en la actualidad decenas de premios por su exitosa carrera musical, incluyendo premios Grammy y Billboard. Pero hay un reconocimiento que no todos los fans recuerdan y es que lo tuvo a los 17 años.

La barranquillera ganó el concurso de ‘La mejor cola de Colombia’ en el año de 1994, a sus 17 años que fue organizado por TV y Novelas. Esto, pese a que su carrera estuvo enfocada en el baile, canto y la actuación.

En ese año, la cantante habló del premio y comentó que nunca tuvo mucho interés en el concurso, aunque resultó ganadora. Eso, la llevó a que tenga muchos comentarios y críticas sobre su apariencia. “Me dijeron que así como iba a ganar el concurso de mejor cola, también me iba a ganar el de mejor barriga de la televisión”, dijo en una entrevista.

En esa entrevista, la colombiana dijo que tomó ese comentario como algo constructivo. “Ahí me puse las pilas, dije cómo que no, entonces hice abdominales todos los días”. Dijo que esos comentarios no le generaron frustración, sino risa.

En esa misma conversación, la cantante dijo que que hubo presión para que posara en vestido de baño. “Mucha gente me escribió y me dijo que yo era la única que no salía en la revista en vestido de baño, que querían votar por mi pero que no sabían cómo era mi cuerpo”.

“‘En ese momento eso era lo que ella necesitaba para ser vista”, dijo la periodista Omaira Rios, para La red, en un informe del 2021.

Luego, Shakira protagonizó la telenovela ‘El Oasis’, otro escalón para conseguir más visibilidad en el medio. “Lo que más me ha costado fueron las escenas de besos”, reveló.