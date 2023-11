Con humor negro y sin censura: Lady Garfia se lució con su rutina en Teletón 2023

Humor negro y sin censura fue el que ofreció anoche Lady garfia anoche en el segmento de trasnoche de la Teletón “La Casa del Humor”.

La carcajadas no se hicieron esperar apenas la misma comediante preguntó al público su podía realizar un show sin censura.

“Aplaudan los que puedan porque yo no puedo, así que ustedes van a tener que aplaudir por mí (...) He esperado caleta para salir, te juro yo entré al Teatro Teletón con las dos manos, pero se que me quedó una en el camino”, fue lo una de las primeras cosas que dijo, según consigna La Cuarta.

“Yo estuve en un programa en CHV, que se llamaba Manos al Fuego, perdí hue… Me fue mal, no vayan, es un mal programa”, dijo provocando las risas del público.

Además, reveló que ella también fue una paciente de la Teletón, tratándose por la lesión de su mano.

“Estoy feliz de estar en la Teletón porque siento que es una devuelta de mano… o sea, de gancho”, lanzó en tono de broma.

En su presentación de esta Teletón 2023, la joven comediante habló de la maternidad y también mencionó parte de la rutina de Marcelo “Coronel” Valverde, bromeando con que se había “echado tres sonidistas”.

