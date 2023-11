Constanza Capelli explicó por qué le dice “Tuty” a Bigote

Esta tarde mientras las participantes de Gran Hermano se encontraban haciendo “sobre mesa”, es decir, compartiendo un momento después del almuerzo, Viviana interrogó a Constanza Capelli respecto al tierno sobrenombre que le tiene a Bigote, la mascota de la casa.

[ LEE TAMBIÉN: “Se va Bigote pa’ Chile”: Constanza Capelli confirmó que se llevará al perrito cuando salga del reality ]

“¿Por qué ‘Tuty’?”, le preguntó Vivi a Coni. Recordemos que Constanza pidió traer a Bigote a Chile para vivir con ella, por lo que el adorable can ya es parte de su familia y ella lo trata como a un hijo.

“No se… Ah, sí sé por qué”, respondió Capelli. “Es que en verdad se me ocurrió no más, pero… No, no lo quiero decir”, añadió la bailarina, dejando entre ver algún significado para el característico apodo que recibe Bigote.

“Di lo tuyo, di lo tuyo” le instó Acevedo a su amiga. “Dilo po’ ¿Quién lo inventó? Osea, ¿quién lo decía?”, le insistió la profesora de Ed. Física.

“Mi último ex”, confesó Capelli, generando la risa de compañeras de encierro.

“No, pero no decía Tuty, decía Pupy, Pupito. Así me decía” explicó más tarde.

“¿A ti?”, preguntó sorprendida Acevedo. “Y yo también le decía pupito”, añadió Cony.

Revisa el momento: