Dragon Ball: Cinco transformaciones de los saiyajines que fueron completamente olvidadas en el animé

Han pasado 40 años desde que se emitió el primer episodio de Dragon Ball, en su versión manga. Las aventuras son interminables y con cientos de emociones a través de cada uno de los arcos. Por lo tanto, es normal que en ocasiones los Guerreros Z o los saiyajines dejen atrás ciertas transformaciones o técnicas que en su momento sirvieron para derrotar a un villano.

En esta reseña rescataremos cinco transformaciones que ya no se usan con la misma frecuencia que antes. Fueron importantes y hoy, aunque aparecen escasamente, están prácticamente en el olvido.

El Ozaru

Fue de las primera que vimos en Dragon Ball. Goku, Gohan y Vegeta la ejecutaron en un momento de la serie. Cualquier saiyajin con cola mira directamente a la Luna y se convierte en un mono gigante que incrementa su poder de destrucción de una manera descomunal.

Ozaru

El Kaio Ken

Una de las mejores técnicas que Kaio Sama le enseñó a Goku fue la del Kaio Ken. Sirvió para que el saiyajin criado en la Tierra alcanzara el Super Saiyajin. En este modo, un guerrero puede registrar impresionantes incrementos de poder en un corto tiempo determinado. La transformación es limitada y se recomienda usar solo si el peleador sabe que va a ser efectiva, ya que después de esto queda prácticamente sin energía.

DBS

Super Saiyajin 3

Hablamos de esta transformación hace poco. El Super Saiyajin 3 sólo la ejecuta Goku y Gotenks (fusión de Goten y Trunks). Los guerreros no la usan debido a que el consumo de energía es mucho y si no logran derrotar al villano terminarán perdiendo por cansancio.

Goku Super Saiyajin 3

Super Saiyajin 4

Esta técnica aparece solo en Dragon Ball GT. Entonces, al no ser parte del canon queda fuera de las aventuras que continuaron en Dragon Ball Super. El Super Saiyajin 4 no deja de ser una de las transformaciones más brutales de la serie.

Gogeta Super Saiyajin 4

Gohan Ultimate

La transformación como tal no fue olvidada. Sin embargo, no aparece tanto porque Gohan no está tan activo en las batallas. Sin embargo, cuando aparece, el joven saiyajin acude a esta técnica en lugar del Super Saiyajin. Ahora logró una llamada Beast, con la que claramente supera cualquiera de sus modos anteriores.