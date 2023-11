Mamá chocha: Fran García-Huidobro reveló rol que tendrá su hijo cantante en la Teletón

La panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, fue consultada por sus seguidores por qué no forma parte del grupo de animadores que están presentes en la Teletón.

Ella le entregó una sincera respuesta a quiénes le consultaron por su ausencia en la cruzada solidaria.”Hoy comienza la Teletón y muchos me preguntan siempre ‘¿por qué no estás?’ Porque no me llaman, y está perfecto”, partió

“En la Teletón sobran rostros y animadores. No va ir uno a robar cámaras por las puras. Yo hago mi aporte (en el banco), pero no me ofende, ni mucho menos. Al contrario, la sigo, la veo, me emocionan muchísimo las historias”, agregó la animadora.

Sin embargo, un miembro de su familia sí estará presente, lo cual la llenó de orgullo: su retoño, el cantante urbano NineTeen Elevnn. “Mi hijo va a estar en la Digitón mañana (sábado), fue invitado”.

Por su parte, el artista dio esta información a través de sus historias de Instagram. “Mañana voy a estar cantando un par de mis canciones por ahí (en la Digitón)”, contó y agregó el enlace del canal de Twitch donde se podrá visualizar el evento.