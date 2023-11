Priscilla Vargas reveló la trastienda inédita de su “reconciliación” con José Antonio Neme

Este viernes, durante la Matinatón, Priscilla Vargas y José Antonio Neme vivieron un singular momento en el que, a ojos de muchos, se “reconciliaron”.

La situación ocurrió cuando la conductora de “Tu Día” le hizo entrega de una sorpresa a su colega, con quien ha tenido algunos roces de palabras. “Qué lindos verlos a todos felices, porque a veces dicen ‘se llevan mal’. Para que vean que no es así, yo le traje un regalo a mi amigo y excompañero de trabajo, José Antonio”, señaló la periodista.

“Esto es para desmitificar ciertas peleas mediatizadas”, indicó después del gesto el animador de “Mucho Gusto”. Las figuras televisivas se abrazaron y Neme agradeció el obsequio. No obstante, Priscilla aclaró lo sucedido en conversación con Página 7, pues para muchos fue una reconciliación.

“No es una reconciliación. De hecho, cuando nosotros éramos compañeros de trabajo, le hice, en algunas oportunidades, regalos, como cuando estaba de cumpleaños o me iba de viaje”, señaló.

“Nosotros nunca hemos estado enojados, entonces, yo dije ‘para dejar bien claro que nunca he estado enojada con el Jose, le voy a llevar lo que a nosotros tanto nos gusta y compartimos, que es el amor por nuestras mascotas’”, añadió.

En este sentido, la comunicadora aclaró que “era solamente para aclararle al mundo que nosotros nunca hemos estado enojados, y me acordé de una emprendedora que vende tazones con distintos perritos y había uno igual al del Jose”.

“Entonces, dije ‘va a estar feliz con este regalo’, y qué mejor que entregárselo en la Matinatón, en donde nos unimos todos los canales con un gran propósito (…) a mí se me ocurrió la idea, porque cuando uno hace un regalo, tiene que nacer de adentro, porque si no, no es real, y yo creo que él lo sintió así. De hecho, se empezó a tomar altiro un tecito”, destacó.

Por último, el rostro de Canal 13 la especial relación que tiene con José Antonio Neme. “Nosotros no somos amigos, pero fuimos buenos compañeros de trabajo. Estuvimos tres años trabajando en noticieros en horarios súper extremos, en la mañana y también en el mediodía”, valoró.