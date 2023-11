¿Qué hizo con su anillo de compromiso?: Yamila Reyna reveló el destino de este simbólico obsequio

A principios de año, la animadora de TVN, Yamila Reyna, vivió uno de sus episodios más polémicos en su carrera en el ojo público. Se destapó la infidelidad de su pareja Diego “Mono” Sánchez, con quien tenía planes de casamiento.

Después de esto vino un periodo de especulaciones, el descubrimiento que estaban reunidos, y rumores de una reconciliación, lo que trajo muchas críticas a la comediante. Finalmente, se oficializó la noticia del término definitivo de la relación y su compromiso de boda.

La animadora argentina habló sobre el destino de su anillo de compromiso en el último capítulo de su programa “Hoy se habla”. Esto salió a colación a propósito de la celebración de este sábado 11 de noviembre del día del soltero.

María José Castro al hablar sobre su relación, notó que no llevaba en su mano su anillo de matrimonio, lo que propició la revelación de Yamila sobre su joya de compromiso. “Yo tenía un anillo, pero ya no lo tengo. Mi anillo de compromiso lo vendí. La plata la doné a una fundación de perros”, contó.

“No me iba a quedar con esa plata, no la quería (...) Le di un buen uso. Tampoco es que tenía un Tiffany, no es que doné millones, pero lo que le saqué (sirvió)”, agregó Yamila.