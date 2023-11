¿Cuántos hijos tiene Anne Hathaway? La ganadora del Oscar tuvo dificultades para ser madre

Además de ser una de las actrices más famosas, talentosas y respetadas de la industria hollywoodense, Anne Hathaway es también una madre orgullosa y dedicada a sus hijos.

La famosa debutó en la maternidad junto a su esposo, Adam Shulman, hace varios años. No obstante, es sumamente reservada con su vida familiar y todo lo concerniente a sus vástagos.

A pesar de esto, de vez en cuando, habla sobre ellos y cómo el tenerlos no solo ha cambiado su vida personal, sino también sus exigencias al momento de elegir sus próximos proyectos actorales.

“Tengo que decir que lo de los niños ha sido el mayor cambio”, contó en The Jess Cagle Show, de acuerdo a la revista People. “Eso cambió las prioridades de todo”.

“Así que en realidad me hizo un poco más selectiva porque algo realmente tiene que ser excelente para pasar tiempo lejos de ellos porque son muy valiosos para mí”, agregó.

“Son, con diferencia, la parte más sagrada de mi vida. Y luego, cuando acepto algo, siento una mayor presión sobre mí para que valga la pena el tiempo que he pasado lejos de ellos”, finalizó.

¿Quiénes son los hijos de Anne Hathaway?

Anne Hathaway es una entregada madre de dos hijos con Shulman, con quien contrajo nupcias en 2012. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre sus herederos hasta ahora.

Jonathan Rosebanks Shulman

La protagonista de El diablo viste a la moda y su marido se estrenaron como papás con el nacimiento de su primer hijo, Jonathan Rosebanks Shulman, el 24 de marzo de 2016.

Actualmente, el pequeño tiene 7 años de edad, pero el mundo apenas conoce su rostro debido a que Hathaway no comparte fotos de sus hijos en redes y los protege de la exposición mediática.

Sobre su experiencia con la maternidad, la actriz de 41 años de edad dijo en una entrevista a WSJ Magazine que no se sintió “plenamente aterrizada y completamente aquí hasta que fui madre”.

“No es que me faltara integridad, pero me hizo querer ser completamente, a todos los niveles, fiel a mi palabra”, agregó. “Y eso significaba dejar de hacer cualquier tontería que tuviera dentro de mí”.

En cuanto a si quiere que sus hijos sean actores, la estrella de WeCrashed compartió al medio antes citado que, si desean seguir sus pasos, los alentará a no comenzar una carrera en la infancia.

“Probablemente seguiría el mismo camino que mis padres siguieron conmigo: tienes todo el tiempo del mundo para ser actor profesional; sólo puedes ser niño una vez”, comentó.

“Así que les animaría a estudiar, a ir a clase, a leer, pero les desaconsejaría empezar demasiado jóvenes”, continuó. “Creo que estarán en una posición en la que podrán ir a la universidad y averiguar dónde quieren ir a partir de ahí”.

Jack Shulman

Hathaway anunció que estaba en la dulce espera de su segundo bebé con un post en Instagram en julio de 2019. En la publicación, además confesó que no fue “una línea recta” hacia sus dos embarazos.

“Bromas aparte, para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor sepan que no fue una línea recta a cualquiera de mis embarazos”, fueron sus palabras.

Luego se abrió más sobre su lucha contra la infertilidad para tener a su segundo bebé y admitió sentirse “atormentada” cada vez que veía a mujeres embarazadas cuando ella no lograba concebir.

“Cada vez que intentaba quedarme embarazada y no me iba bien, otra persona conseguía concebir. Sabía intelectualmente que no ocurría solo para atormentarme, pero, para ser honesta, lo sentía un poco así”, dijo a Daily Mail.

La artista no reveló cuándo nació su segundo hijo, pero se sabe que fue a finales de 2019. Más tarde, en octubre de 2020, destapó que su nombre era Jack en entrevista con Live With Kelly and Ryan.

“Ahora tengo un precioso niño de casi 11 meses, pero estaba embarazada cuando hice Las brujas, así que técnicamente él está en toda esa actuación”, apuntó sobre el pequeño que ahora tiene 4.

Sobre cómo se llevan sus hijos, reveló: “No hay enfrentamientos, solo amor. Ahora Jack es lo suficientemente grande como para luchar con él, y eso ha traído un nuevo elemento a su relación que es realmente lindo”.