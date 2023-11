Dwayne ‘The Rock’ Johnson reveló que tuvo aspiraciones presidenciales en Estados Unidos

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, actor y ex luchador profesional, sorprendió al revelar recientemente en un podcast con Trevor Noah que consideró seriamente postularse para la presidencia de Estados Unidos.

Aunque su carrera en el entretenimiento ha sido exitosa y ha ganado una base de fans global, la idea de entrar en el mundo de la política fue una propuesta inesperada para Johnson.

Una encuesta política realizada en 2021 reveló que el 46% de los adultos estadounidenses estarían dispuestos a respaldar la campaña de Johnson. A esto, la roca mencionó lo siguiente:

‘’Fue una encuesta interesante y me conmovió mucho. Me quedé alucinado y me sentí muy honrado.Voy a compartir contigo este pequeño detalle: a finales de año, en 2022, recibí una visita de los partidos preguntándome si me iba a presentar, y si podía presentarme”.

Y continuó: “Fue algo grande, y surgió de la nada. Fue uno tras otro, y sacaron a relucir esa encuesta, y también su propia investigación en profundidad que demostraría que si alguna vez siguiera ese camino.

‘’Fue todo muy surrealista, porque ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido la política. De hecho, hay muchas cosas de la política que odio”, concluyó el actor.

El interés en una posible presidencia de Johnson se basa en su actitud positiva y sus esfuerzos filantrópicos, que se han ganado el apoyo y el cariño de muchas personas.

Prefiere ser padre

A pesar del atractivo de la idea de postularse para la presidencia, Johnson siempre ha priorizado su papel como padre.

Durante una entrevista anterior en el programa de televisión CBS Mornings, dejó claro cuál es su enfoque principal:

“Me encanta ser padre y eso es lo más importante para mí, ser padre, número uno, especialmente durante este tiempo, este tiempo crítico en la vida de mis hijas”.