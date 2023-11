“Lady Diana” Bolocco: Micrófono abierto delató exabruptos sin filtro de la animadora

Nadie se lo esperaba, menos Diana Bolocco, quien quedó al descubierto con una hilarante conversación que tuvo tras bambalinas en el cierre de la Teletón 2023. Todo por culpa de un indiscreto micrófono abierto.

Algo pasó con la animadora un poco antes de la presentación de Karen Paola en la Quinta Vergara, justo cuando se logró escuchar una conversación entre la animadora y Pancho Saavedra, segpun consignó BíoBíoChile.

El audio que fue difundido a través de las redes sociales ocurrió cuando mostraban al público que asistió al cierre de la Teletón. Ahí se pudo escuchar varios impreoperios que dijo la hermana de Cecilia Bolocco, al parecer en tono de broma.

“No seas pesado conmigo, conche… Cuatro años que no me ves, saco hue… No hue… Lo voy a dejar acá arriba”, se alcanza a oir en el audio.

El exabrupto no pasó desapercibido y rápidamente empezó a ser viralizado y comentado en redes sociales, con frases típicas en estos casos como “Y agradezcan que soy una dama”.

“Lady Diana”, “Un gran momento”, “¿A quien le estará hablando?”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron en la red social X, ex Twitter.

