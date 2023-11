Mijares, Arturo Sandoval, Soda Stereo y Ana Torroja ganan el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

En la categoría de Premio a la Excelencia Musical, Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja fueron los ganadores. Carmen Linares es una de las más importantes cantaoras flamencas de todos los tiempos. Mijares es un cantante mexicano de rancheras que ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Arturo Sandoval es un trompetista cubano que ha ganado nueve premios Grammy. Simone es una cantante brasileña que es considerada una de las voces más importantes de la música popular brasileña. Soda Stereo es una banda argentina de rock que fue una de las más populares de América Latina en la década de 1980. Ana Torroja es una cantante española que fue la vocalista de la banda Mecano, una de las más exitosas de la historia de la música española.

En la categoría de Premio del Consejo Directivo, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres fueron los ganadores. Alex Acuña es un percusionista peruano que ha colaborado con algunos de los artistas más importantes del mundo, como Chick Corea, Miles Davis y Santana. Gustavo Santaolalla es un compositor y productor argentino que ha ganado dos premios Óscar por su música para las películas “Brokeback Mountain” y “El ladrón de orquídeas”. Wisón Torres es un compositor y productor puertorriqueño que ha trabajado con artistas como Ricky Martin, Shakira y Alejandro Sanz.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación vota para ambas distinciones.

Galardonados con el Premio a la Excelencia Musical 2023

Carmen Linares (España)

Una de las más dotadas, apasionadas y conocedoras cantaoras en la historia del flamenco, Carmen Linares tiene la talla de leyendas españolas como Camarón de la Isla, Paco de Lucía y Enrique Morente. Nació en 1951 en Linares, Andalucía, y desde joven aprendió los códigos musicales del cante guiada por la guitarra de su padre.

En 1971, publicó su primer álbum y mostró un profundo entendimiento de los estilos tradicionales de España. Fue el inicio de una carrera deslumbrante en la que grabó la obra de poetas españoles como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández, además de difundir el esplendoroso arte flamenco en salas de todo el mundo.

Antología de la mujer en el cante (1996) es considerado uno de los discos esenciales de la historia del flamenco, y en 2020 celebró su carrera con la gira Cantaora: 40 años de flamenco. Linares se ha presentado con orquestas sinfónicas, ha dirigido sus propios programas y grabado canciones para el cine y la televisión.

En 2022 recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes por toda una vida de dedicación y entrega al flamenco.

Mijares (México)

A lo largo de su distinguida trayectoria musical, Mijares ha producido una gran variedad de discos y a la vez ha vendido millones de ellos. Manuel Mijares nació en 1958, en la Ciudad de México, donde lanzó su carrera artística con los grupos Sentido y Los Continentales, y formó parte del coro de Emmanuel.

Su primer álbum como solista, Soñador, en 1986, incluyó el rotundo éxito internacional “Bella”. En 1989 disfrutó el apogeo de su popularidad con Un hombre discreto, LP respaldado por la apasionada balada “Para amarnos más”. Después de éxitos como “Uno entre mil” y “No se murió el amor”, en el verano de 2009 lanzó Vivir así, álbum de baladas predilectas.

Tras realizar presentaciones a nivel internacional, en 2016 conmemoró tres décadas de carrera ininterrumpida con un concierto en el Palacio de Bellas Artes en México acompañado de una orquesta sinfónica.

Arturo Sandoval (Cuba/Estados Unidos)

Arturo Sandoval, miembro fundador del innovador grupo cubano Irakere, se ha destacado como músico de jazz latino, pianista, compositor clásico y virtuoso de la trompeta. Nació en 1949 en Artemisa, Cuba, y formó Irakere en 1973 con el teclista Chucho Valdés y el saxofonista Paquito D’Rivera.

Juntos fueron los precursores de una audaz fusión de jazz experimental, rock ‘n’ roll de singular sonido y estimulantes patrones afrocubanos. Sandoval dejó la banda en 1981, y luego se mudó a Estados Unidos con la ayuda de su mentor Dizzy Gillespie. Después, creó su propia banda y comenzó a recorrer el mundo entero.

Sandoval se siente igualmente cómodo tocando solos de trompeta clásica con orquestas sinfónicas en todo el mundo, y ha compuesto dos Conciertos para Trompeta y Orquesta.

Es ganador de múltiples Latin GRAMMYs y GRAMMYs, además de un Emmy por haber compuesto la música de For Love or Country —una emotiva y conmovedora serie biográfica para HBO basada en su vida con Andy García como protagonista. También fue homenajeado por el presidente Barack Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013.

Simone (Brasil)

La discografía de Simone, prolífica y enormemente exitosa, es representativa del atractivo movimiento de música popular brasileña y una celebración de la vida y el romance con ritmos de samba. Simone Bittencourt de Oliveira nació en 1949, en Salvador, Bahía.

Sacó su primer LP en 1973, seguido por Quatro Paredes en 1974 y Gotas D’Água un año más tarde. La recopilación incluyó una versión etérea de “Proposta” por Roberto Carlos y una interpretación de “Idolatrada” de Milton Nascimento, autores cuya obra seguiría inspirando a Simone durante toda su carrera.

Esta dejó huella en la cultura popular brasileña con los temas de muchas telenovelas y enérgicas presentaciones en vivo. Al combinar brillantemente una refinada gama de técnicas artísticas con gran acogida popular, sigue luciéndose en el estudio y escenarios de todo el mundo.

Soda Stereo (Argentina)

El imponente trío Soda Stereo surgió en 1982 en Buenos Aires creado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. La influencia inicial de la new wave británica dio paso a sus primeros éxitos, entre ellos “Cuando pase el temblor” y “Nada personal”, que se conectaron con una generación de aficionados jóvenes en busca de un grupo de rock con una perspectiva característicamente sudamericana.

A medida que Soda Stereo triunfaba fuera de Argentina, su sonido se volvió más sofisticado y produjo álbumes como Doble vida (1988) con creaciones clásicas como “En la ciudad de la furia”, mientras que Canción animal (1990) incluyó “De música ligera”, su mayor éxito.

La banda se separó en 1995, dos años después de su último álbum de estudio, Sueño Stereo, y celebró su trayectoria con un épico álbum doble en vivo, El último concierto, para luego retomar su labor en 2007 con una gira final, Me verás volver. A pesar de la inesperada muerte de Cerati en 2014, la música de Soda Stereo sigue vigente en los corazones de sus fans.

Ana Torroja

Ana Torroja se convirtió en estrella de la música pop internacional en los años ochenta, como la carismática voz del trío español Mecano. El icónico grupo alcanzó niveles de éxito sin precedentes, vendiendo más de 25 millones de discos en todo el mundo.

En 1997 Torroja emprendió su carrera en solitario con el exitoso lanzamiento de Puntos cardinales, y tras la disolución definitiva de Mecano un año después, se destacó como sofisticada cantautora que experimentaba con un estimulante mosaico de estilos.

En 1999 Torroja volvió a sorprender a sus seguidores con su segundo álbum, Pasajes de un sueño, en el que abandonó los éxitos del pasado que predominaban en la radio por un sonido más cosmopolita, como las canciones “Ya no te quiero” y “Dentro de mí”. Recorrió el mundo con Girados (2000), en concierto con su amigo, el legendario Miguel Bosé, con quien luego grabaría “Corazones”.

Sigue grabando y presentándose en Europa y el continente americano, siempre comprometida tanto a su fiel audiencia como con el género que lleva defendiendo de forma magistral durante más de cuatro décadas.

Galardonados con el Premio del Consejo Directivo 2023:

Alex Acuña (Perú)

Un baterista y percusionista con impresionante técnica, Alex Acuña además es un respetado director de jazz y fusión. Nació en 1944 en Pativilca, Perú. Tras mudarse a Lima a los 18 años, lo enlistó el rey del mambo Pérez Prado.

Acuña luego trabajó en Las Vegas con leyendas como Elvis Presley y Diana Ross, y a mediados de los setenta se sumó al supergrupo de jazz-rock Weather Report, donde contribuyó a la polirritmia progresiva de dos de sus más conocidos álbumes, Black Market (1976) y Heavy Weather (1977).

Tras dejar el grupo, Acuña realizó una prolífica producción discográfica como acompañante en vivo de Paul McCartney, Joni Mitchell, Plácido Domingo, U2 y muchos otros. En los años ochenta lució su creatividad con el colectivo Koinonia, dedicado al jazz-funk cristiano, y además rindió homenaje a sus raíces afroperuanas en canciones de rasgos místicos con Los Hijos del Sol.

Ha contribuido su maravillosa percusión en años recientes a los temas de películas de gran perfil como Coco, Moana, West Side Story y Star Wars: The Last Jedi.

Gustavo Santaolalla (Estados Unidos/Argentina)

El compositor, cantautor y productor argentino Gustavo Santaolalla —ganador de múltiples Latin GRAMMYs y GRAMMYs— ha cambiado por sí solo el curso de la música latina durante una carrera sin tregua que abarca muchos campos, décadas y géneros. De adolescente, Santaolalla fue una estrella del rocanrol como uno de los fundadores del innovador supergrupo de rock folclórico Arco Iris.

Tras mudarse a Los Ángeles a fines de los setenta y formar una alianza artística con el teclista Aníbal Kerpel, pasó a ser uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino con una serie de geniales álbumes a su cargo por Café Tacvba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas y Juanes, entre muchos otros.

El estreno de Ronroco en 1998 preparó el terreno para un nuevo capítulo como compositor innovador y lleno de sentimiento. Sus inolvidables canciones para Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee y Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu lo hicieron merecedor de premios Óscar por Mejor Banda Sonora Original.

A su vez, salió de gira por el mundo como uno de los fundadores de Bajofondo, un grupo de música contemporánea rioplatense que rompió barreras de género, y ha colaborado con una gran variedad de artistas, entre ellos Eric Clapton, el Kronos Quartet y el compositor de música clásica Osvaldo Golijov.

Recientemente ha sido aclamado escribiendo la música de las dos entregas del videojuego The Last of Us, así como de su posterior adaptación televisiva de gran éxito, por la que ha sido nominado al Emmy.

Wisón Torres (Estados Unidos/Puerto Rico)

Wisón Torres nació en 1934 en San Juan, Puerto Rico, y empezó a tocar la guitarra cuando tenía apenas siete años. A los 14 se presentó profesionalmente por primera vez en la radio puertorriqueña con Los Sultanes, agrupación que creó y dirigía.

Luego, en 1951, se le dio la encomienda de formar y dirigir Los Hispanos de Puerto Rico, un cuarteto compuesto por miembros de diferentes tríos que se unieron para actuaciones especiales a través de la isla. Inspirado por los arreglos progresivos de los cuartetos de jazz de Estados Unidos, Torres combinó esas armonías con la sensibilidad latinoamericana, y creó un sonido distinto para Los Hispanos con su habilidad única para arreglar y armonizar cuartetos de voces.

El sonido refinado y distintivo del grupo produjo extensas giras por Latinoamérica y Estados Unidos. A mediados de los sesenta, Tito Rodríguez produjo una serie de álbumes con Los Hispanos que hicieron que su sonido incursionara en la música pop de la época.

Con los años también grabaron con la orquesta de Tito Puente, recorrieron Inglaterra y continuaron haciendo proyectos discográficos. Torres, con más de 75 años de carrera, sigue creando música hasta la fecha