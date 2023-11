Nadie se salvó de Fabrizio Copano: comediante hizo reír al Teatro Teletón con su hilarante rutina

El exitoso comediante nacional, Fabrizio Copano, se presentó en el Teatro Teletón para apoyar a la cruzada solidaria que unió a Chile por dos días, y con su agudo humor hizo reír a todo el público presente.

Esta fue la primera vez que él actuó en este evento, y lo mencionó de entrada. “Yo sé porque no me han invitado antes, porque creen que voy a decir una huea. Yo entiendo porque la gente se enoja conmigo generalmente en los shows”, partió.

Inmediatamente recordó su bullado paso por el Festival de Viña, en donde apuntó sus dardos a diversos rostros públicos. “No sé si me vieron en Viña, ¿lo vieron? ¿Pailita está todavía acá? No sé si supieron que Pailita se enojó conmigo”, contó.

“Igual me da nervio, pelearse con el género urbano, no es buena idea. Es como pelearse con el Tren de Aragua, es una huea que no se hace”, señaló el comediante despertando risas en el teatro. Él bromeó que otro cantante del género lo increpó y le pidió que cuidara el lenguaje, por lo que ironizó con las letras de las canciones que estos cantantes escriben.

Copano recordó la comentada intervención de Gonzalo Valenzuela después de su rutina en Viña, para hablar sobre la talla que el comediante le hizo a Pailita. “Se me acercó el Manguera, que esa misma noche se enojó conmigo, y me dijo: ‘Puta, Copano actuaste mal’”, lanzó.

¿Y la donación de Democracia Viva?

Posteriormente, Copano tocó diversos temas como su nueva paternidad, cuando él se enteró que iban a tener mellizos; sus sesiones con el psicólogo; y recordó la Vedetón.

De igual forma, el comediante relató que el Presidente Gabriel Boric lo invitó a cenar a su casa, y Copano bromeó que estaba tan nervioso que se terminó embriagando, por lo que no recuerda qué le dijo al Mandatario.

A modo de talla dijo que se borró y cuando despertó tenía 27 computadores en su casa. “¿A qué hora viene la donación de Democracia Viva?”, bromeó generando carcajadas en la Teletón.

En esa misma línea, Copano señaló que lo tiene nervioso la nueva Constitución, ya que a todas luces también podría fracasar. Entonces, él propuso que como chilenos sigamos con esta racha de pedir un cambio a la Carta Fundamental y rechazarlas, sólo para molestar a la clase política.

El comediante tuvo un paso exprés por Chile, y su principal foco fue actuar en la Teletón. Él llegó ayer y tenía un pasaje en avión para regresar a Estados Unidos en la noche, donde vive actualmente. “Aquí importan los niños y lo que sucede al final con los centros de la Teletón (...) hay vidas que dependen de que este evento triunfe esta noche”, cerró.