Netflix lanza tráiler de ‘Avatar: The Last Airbender’

Netflix ha lanzado el esperado tráiler de ‘Avatar: The Last Airbender’, generando una gran anticipación entre los fanáticos de la serie.

La adaptación en live-action de este popular anime ha sido objeto de mucha atención, ya que Netflix continúa expandiendo su catálogo con producciones de alto perfil.

En los últimos años, la plataforma ha llevado a cabo varias adaptaciones de animes, algunas con éxito, mientras que otras han quedado por debajo de las expectativas.

El estatus de ‘Avatar: The Last Airbender’ como anime es debatido, pero esto no ha disminuido el entusiasmo y cautela de los fanáticos ante esta nueva adaptación en live-action.

El nuevo tráiler revela el infame ataque de la Nación del Fuego y el encuentro inicial entre Katara, Sokka y Aang. Además, se presentan los personajes de Prince Zuko, Uncle Iroh, Appa, Momo y las impresionantes secuencias de control de elementos.

Esta producción ha enfrentado desafíos a lo largo del camino, incluida la salida de los co-creadores de la serie original. A pesar de esto, después de meses de trabajo, la serie parece estar tomando forma.

Sinopsis

Según la sinopsis oficial:

‘’Adaptación en vivo de la serie animada centrada en las aventuras de Aang y sus amigos, que luchan por salvar el mundo derrotando a la Nación del Fuego.’’

Elenco

El elenco de ‘Avatar: The Last Airbender’ cuenta con talentosos actores que dan vida a los queridos personajes de la serie animada.

Gordon Cormier interpreta a Aang, Kiawentiio a Katara, Ian Ousley a Sokka, Dallas Liu a Zuko y Paul Sun-Hyung Lee a Uncle Iroh.

Dirección

El show está siendo dirigido por Michael Goi, Roseanne Liang, Jabbar Raisani y Jet Wilkinson

Duración

Los episodios del show tendrán una duración estimada de 60 minutos.

Estreno

Se espera que este live action se estrene el jueves 22 de febrero de 2024.

Tráiler