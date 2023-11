“No tengo problemas con nadie”: Natti Natasha niega controversia con María Becerra

La cantante dominicana y compositora de música urbana, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida como “Natti Natasha”, acudió este fin de semana a sus redes sociales para desmentir una noticia que la involucra.

Natti Natasha hizo referencia a un reportaje publicado por el portal de noticias argentino “En Agenda”, quienes aseguran que la artista pidió que no permitan cantar en festivales a la también rapera María Becerra.

“Aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente FALSAS”, comenzó diciendo Natti, quien es la pareja del productor musical puertorriqueño, Rafael “Raphy” Pina.

La intérprete de “Sin pijama”, “Delincuente” y “La mejor versión de mí”, aclaró que “no tiene problemas con nadie” y, mucho menos con Berrera, con quien hizo una colaboración recientemente.

“No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, JAMÁS. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie”, agregó.

De igual forma, pidió a los medios dejar de difundir “noticias falsas” porque no es lo que la caracteriza. Asimismo, desde la cuenta de Facebook del sello discográfico “La Fórmula de Pina”, el equipo de trabajó pidió evitar la publicación de “información amarillista y engañosa”.

Entretanto, Becerra, que recientemente se convirtió en una de las cantantes latinas más escuchadas en la plataforma de música Spotify, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) su pensar sobre el asunto.

“Comparto los dichos de Natti. Ella jamas se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen”, sostuvo.

Según publicó esta semana “En Agenda”, entre ambas artistas existe “tensión”. El medio aseguró que el trabajo colaborativo de las cantantes se había desarrollado bajo un clima de “total incomodidad”.

Natti y María comparten dueto en el tema “Lokita”.