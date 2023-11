“Nos vamos tristes, no voy a mentir”: Lali explicó por qué no se pudo presentar en la Teletón

La exitosa cantante argentina Lali Espósito era una de las artistas confirmadas para actuar en la Teletón, su público la esperó tanto en la Quinta Vergara como en la casa, pero pasaban los minutos y no salía al escenario. Finalmente, no se presentó en la jornada de cierre.

Su club de fans dio con ella cuando estaba saliendo del recinto viñamarino, y la cantante explicó lo sucedido detrás de escena que impidió que se presentara en la Teletón. Ella partió señalando con pesar que viajó a las 6 de la mañana de Buenos Aires para cantar en Chile.

“Estábamos todos listos detrás del escenario. Hubo problemas técnicos y nos dijeron que esperáramos, que salíamos después de lo último y no salimos después de lo último. Estábamos con muchas ganas la verdad. Me voy a llorar un ratito, gracias por su cariño”, dijo antes de despedirse de sus fanáticas que estaban hablando con ella.

Chicos, vimos a Lali y nos dijo esto. Les dejamos el vídeo con la explicación de ella misma.

Cerramos aquí el tema y solo apoyo a Lali y a todo su equipo. pic.twitter.com/AV2GVIXMRw — FCO Lali Chile 🇨🇱 (@LaliChile_Fc) November 12, 2023

“Estábamos todos listísimos”

Posteriormente en su habitación de hotel, la cantante completamente maquillada y con su pelo estilizado explicó con más detalles lo que sucedió en la Quinta Vergara por lo que finalmente no se pudo presentar en la Teletón, y agradeció a todos sus fans que la estaban esperando.

Lali señaló que “me tocaba cantar en la Teletón sobre el final, estábamos todos listísimos, yo listísima, detrás del escenario, esperando nuestro momento”. Ella señaló que detrás de los eventos en vivo, hay muchos factores que pueden afectar el curso de la programación.

“Siempre todos los artistas, antes de salir al escenario, chequean todos sus equipos personales, las líneas de sonido, que esté todo bien, las pistas de música, estamos todos ok, las pantallas. Uno chequea la presentación que está por hacer y eso tiene un tiempo que uno pide”, explicó.

“Se empezó a atrasar el horario de todo. Cuando llegamos al escenario (...) mi equipo se encontró con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes, sacado tensiones. Teníamos que empezar de cero el armado”, continuó la artista.

Ella señaló que su equipo intentó armar rápidamente los aspectos técnicos para salir al escenario, pero debido al retraso del programa, no pudieron salir al escenario. “Me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara el momento. No faltará la oportunidad de volver a la Teletón y de estar en Chile. Nos vamos tristes, no voy a mentir”, cerró.