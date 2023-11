“A Dios orando y el calzón enseñando”: Evaluna mostró todo en tanga pero la llaman doble moral

La vida de Evaluna Montaner sigue siendo de las más criticadas en redes sociales. Junto con su esposo Camilo, han recibido señalamientos por sus muestras de amor, la crianza de su hija Índigo, sus estilos y algunos actos que realizan que no son bien recibido por la comunidad más conservadora.

Aunque Los Montaner han expresado abiertamente que son cristianos, han llamado incongruente a la cantante por no someterse a lo que predica. Luego de ser criticada por celebrar Halloween, ahora nuevamente la menor del clan familiar ha quedado expuesta.

Evaluna y Camilo se encuentran en España disfrutando de unas merecidas vacaciones, por lo que han presumido algunos de sus paseos familiares junto a su hija y los placeres que se han dado específicamente en Madrid.

La foto de Evaluna Montaner que ha sido criticada

La hija de Ricardo Montaner colgó un carrusel de fotografías en Instagram donde se puede ver en primer lugar a Camilo paseando con índigo en sus hombros, seguidamente un video de ella, un atardecer, una foto de su hermano Mauricio, las calles de la ciudad, una comida y finalmente la gran pic de la polémica.

Y es que la artista apareció posando frente al espejo en tanga en color verde fluo con brassier negro, mientras dejaba al descubierto su figura esbelta.

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en aparecer, pues la postal dividió opiniones entre quienes la crucifican por ser religiosa y exponer su cuerpo, frente a quienes la apoyan y consideran que una foto no define su personalidad y creencias.

“A Dios orando y el calzón enseñando”, “Me imagino que quiso mostrar su cuerpo, lo delgada y esbelta que está... La foto es vulgar diría yo! Sin ánimo de ofender… vaya a la playa !! Cómprese un elegante bikini y se vería más apropiado y el mensaje se entendería más…. Aquí el mensaje es confuso”, “Quien dice que la familia Montaner es cristiana no lo son porque cantas la gloria de Dios no te hace cristianos ellos son del mundo de la marioneta dinero fama aparentar un cristianos no vive así”, “No se trata si es cristiana evangélica se trata de lo que está asiendo mostrando lo más preciado la intimidad uno de mujer teniendo un esposo y una hija ahí es donde se ve lo malo no que sea parte de una religión”, han sido parte de los crudos señalamientos.

Sin duda, Evaluna es de las cantantes que enfrenta a diario a los haters, pero pese a todo el odio, ella sigue enfocada en su familia y sus creencias personales.