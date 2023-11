“Ella sí lo valora, no como Jada”, el amoroso mensaje que ex de Will Smith le dedicó en redes y le aplauden

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett no es considerada como la mejor ni un gran ejemplo, pues la famosa ha sido acusada de burlarse de él y no darle el trato que se merece.

Y es que son varios los “desplantes” que la actriz le ha hecho al padre de sus hijos, y recientemente confesó que estaban separados desde hace siete años, pero no se han divorciado.

Aunque el actor siempre se ha mostrado enamorado de ella, la actitud de ella no ha sido la misma y de hecho muchos fans del actor le reprochan su comportamiento con él.

Sin embargo, una mujer que sí le ha mostrado su amor y respeto es su ex, la empresaria Sheree Zampino, con quien tuvo a su primer hijo Trey.

Te recomendamos: “Vive para ridiculizarlo”, Jada y su nueva “humillación” a Will Smith hablando de su amor por otro hombre

Ex de Will Smith y el amoroso mensaje que le dedicó al actor en el cumpleaños de su hijo

El pasado 11 de noviembre el hijo mayor de Will Smith, a quien tuvo con Sheree Zampino, estuvo de cumpleaños y el actor le dedicó unas hermosas palabras.

“Feliz cumpleaños, T-Ball. Eres responsable de algunas de las experiencias más importantes de mi vida. ¡Me presentaste la verdadera definición de Amor! Encontré a Dios en tus ojos”, fueron las hermosas palabras de Will a su hijo.

Con esto conmovió a sus fans, y también a su ex, Sheree, quien le respondió muy emocionada y le dijo que está haciendo un gran trabajo como papá.

“¡Feliz cumpleaños mi hijo! ❤️¡Lo estás haciendo muy bien papá!” , le dijo la empresaria, lo que encantó a los fans del actor.

Will Smith La empresaria y ex del actor le dedicó un amoroso mensaje en redes (@willsmith/Instagram)

Y es que aseguraron que Sheree es mucho más amable con Will y le da el trato que él se merece, a diferencia de Jada, por lo que hasta le han pedido al actor que le de una oportunidad.

Te recomendamos: Jada Pinkett ocultó su separación con Will Smith por 7 años: ¿por qué engañaron a todos?

“Cuanto amor hay aquí, una por ahí debería aprender”, “lo trata mejor que Jada, por favor vuelve con ella”, “nunca debiste dejar a esa mujer, es un sol”, “esta mujer sí te valora, no como esa a la que te la arrastras”, “ella si es linda, una gran madre, y mujer, debería reconsiderar estar con ella”, y “ella sí te merece, no Jada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sheree además ha seguido formando parte de la familia de Will Smith y tiene una gran relación con Jada Pinkett, de hecho, la actriz trata a Trey como su propio hijo y lo mismo hace la ex de Will, demostrando su madurez.