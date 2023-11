Jean Philippe Cretton y su rehabilitación tras internarse por depresión: “Mi núcleo fuerte ha sido fundamental en esta pasada”

Jean Philippe Cretton regresó hace algunas días a su habitual rutina laboral, con grabaciones incluidas en el programa “Podemos hablar” (“me sentí súper cómodo, súper bien”), y su gira musical junto a Mauricio Jürgensen, como parte de su proceso posterior a la internación en un hospital psiquiátrico, donde se trató de un cuadro depresivo.

Una drástica decisión que debió tomar luego de atravesar por una profunda depresión, y que por dos semanas lo mantuvo en tratamiento clínico, el cual detalló en entrevista con pagina7.cl, previo “a su presentación en el casino Dreams de Valdivia”, junto a Jürgensen.

La recuperación de Jean Philippe Cretton

“La música es muy importante en mi vida, porque estoy todo el día escuchando o haciendo música”, inició su relato el periodista de profesión y músico por opción.

“Muchas veces puedo interpretar un determinado sentimiento con las mismas canciones, de una manera más fácil que hablarlo. Siempre que estoy tocando, y sobre todo ahora, incluso más que antes, estoy cantando e interpretando mejor y eso me hace sentir más cómodo sobre el escenario”, confesó Jean Philippe, quien destacó en el medio nacional el gran apoyo para su recuperación que ha recibido desde su círculo más íntimo.

“Han sido como una especie de ejército a cargo de todas las cosas que puedan hacerme la vida un poquito más fácil y ayudarme. Mi núcleo fuerte ha sido fundamental en esta pasada”, explicó el rostro de CHV, y expareja de Pamela Díaz, quien asume que estos procesos depresivos -en su caso- son los que le han permitido “darse cuenta” del “inmenso cariño” que le tiene la gente que lo ha seguido en su carrera televisiva y lo ha apoyado en su aventura musical.

“Situaciones como estas también sirven para darse cuenta del inmenso cariño que se ha ido generando a través de estos 17 años de carrera, tanto en la tele como la música. Recibir tantos llamados, tanto apoyo en la calle ha sido muy bonito e inesperado”, aseguró.

“Lo mismo me pasó tocando en escenarios. Quería, de alguna manera, poner en práctica lo que he aprendido los últimos días y afortunadamente ha ido súper bien y espero que siga así. He sido responsable con todo, así que las cosas deberían continuar bien”, finalizó.

