La surrealista confesión de Nicole Block sobre su vida con su exmarido: “Teníamos mayordomo en mi casa”

Nicole Block se confesó sobre su vida de casada con Max Cabezón en Tierra Brava.“Yo no soy buena para el aseo, no trapeo ni nada, no sé hacer nada. No sé planchar, una vez lo intenté y dejé más arrugado (…) Nosotros teníamos a una señora que hacía el aseo y a don Peter, que era mi mayordomo”.

La actriz se refería a su época de matrimonio con Juan Cristóbal Meza, hijo de Delfina Guzmán. Block lo acusó de violencia psicológica e hizo fuertes denuncias a través de redes sociales.

Consultada por Max acerca de si eran de la realeza para tener mayordomo, la actriz dijo que no, pero que su exmarido “se creía príncipe”.

“Él no estaba dispuesto a hacer una cola de banco, ponte tú, entonces iba don Peter, él la hacía y cuando ya quedaban dos números lo llamaba por teléfono y venía. Me caía bien don Peter, yo iba al shopping con él. Compartía más con don Peter que con mi ex marido”, confesó.

“La h... surreal”, exclamó sorprendido Max.