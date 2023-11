Pincoya anunció que dará cursos de brujería básica cuando salga de Gran Hermano: “Introducción a la hechicería”

Jennifer Galvarini, concursante de Gran Hermano Chile conocida como “La Pincoya”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea retomar sus cursos de brujería básica una vez que salga del reality.

En una conversación con Gran Hermano, la chilota le confesó que tuvo que suspender sus clases anteriores por las “brutas” estudiantes que no lograron aprender los secretos de la magia y la hechicería que ella intentaba enseñar a través de las redes sociales, según ella misma reveló a Gran Hermano.

“Terminaron las clases porque las chicas eran muy brutas”, admitió Jennifer sobre el triste final de su proyecto anterior. Aparentemente, las estudiantes no pudieron captar los conceptos básicos de la brujería que Jennifer les enseñaba. Sin embargo, la concursante afirmó que planea darle una segunda oportunidad a su idea de impartir clases de brujería.

“Hacíamos cursos los martes, que empezamos con lo básico: Introducción a la magia y hechicería”, continuó detallando sobre su antiguo proyecto.

“Después me aburrieron. No les terminé de hacer el curso, porque sabes que era una cosa que aburría. ¿Cómo era? ¿cómo se hace?, no... es cansador”, confesó.

“Yo les iba a mandar por internet un certificado a las lesas. Aparecían varias pero no, algunas cachaban, les enseñé hartos secretos sí, pero algunas nunca aprendieron”, agregó.

Además reveló que un día decidió no continuar. “Oye pero qué manera de preguntar. Un día me entró la rabia y ya no le enseñé más”, sostuvo.

Pero ahora, con su participación en Gran Hermano, Pincoya encontró una nueva oportunidad para retomar su proyecto de enseñanza de brujería. “Yo creo que después podemos retomar esos cursos, eran entretenidos. Pero creo que los voy a hacer por Instagram, voy a indagar por esa parte”, anticipó la chilota.

Revisa el momento aquí.