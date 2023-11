¿Se viene nueva temporada de The Walking Dead? Nuevos capítulos pueden resolver las dudas que quedaron entre los fanáticos

Los fanáticos de “The Walking Dead” están ansiosos por saber si la serie icónica tendrá una temporada 12. Scott M. Gimple, el jefe de contenido de la exitosa franquicia, ha confirmado que la posibilidad de una nueva temporada sigue en juego, especialmente después de los recientes spin-offs que han ampliado el universo de los no muertos.

Las dos últimas incorporaciones a este vasto universo son “Dead City” y “Daryl Dixon”. En “Dead City”, seguimos a Maggie y Negan mientras intentan sobrevivir en un Nueva York devastado. La ciudad se ha sumido en la anarquía, la violencia y el terror, complicando la búsqueda de Maggie para encontrar a su hijo secuestrado con la inesperada ayuda de Negan.

“The Walking Dead” hace crecer su universe con spin-offs y una posible nueva temporada

Mientras tanto, en “Daryl Dixon”, el amado personaje se aventura en una Francia postapocalíptica para descubrir el origen de la pandemia zombi y encontrar el camino de vuelta a casa. Pero, estos dos spin-offs no son todo lo que el equipo creativo de “The Walking Dead” tiene bajo la manga.

La temporada 10 de The Walking Dead nos dejó con Michonne embarcándose en la búsqueda de Rick, quien se presume vivo después de años de desaparición. Este misterio se resolverá en el spin-off más esperado, “The Ones Who Live”, que promete la emocionante vuelta de Michonne y el regreso del querido Rick Grimes.

Estas particulares historias han emocionado a los seguidores de la serie, anticipando una reunión del elenco original. Y las especulaciones sobre una temporada 12 se intensificaron aún más después de las declaraciones de Scott M. Gimple en la última Comic Con en Nueva York.

La posible temporada 12 de “The Walking Dead” sería un gran evento

Aunque no hay planes específicos para un crossover, Gimple expresó su deseo de que las series converjan narrativamente, posiblemente culminando en una temporada final. “No estoy en contra de la temporada 12 de The Walking Dead”, afirmó Gimple, alimentando aún más las esperanzas de los fanáticos.

Las experiencias de los personajes en los spin-offs podrían tener un impacto crucial en el destino de la franquicia. Los eventos en Nueva York y las andanzas de Daryl por Europa podrían influir en el desarrollo de la historia principal, incluso presentando personajes no vistos en la trama actual y hasta llevarnos a un final donde todo se junte.