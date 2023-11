“Yo quiero estar con él”: Scarlette lloró desconsoladamente mientras confesaba sus sentimientos por Hans en “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez protagonizó un emotivo y cómico momento que provocó varias reacciones en redes sociales, y es que la participante del reality de Chilevisión no aguantó las lágrimas al hablar de sus sentimientos por Hans Valdés.

Todo comenzó cuando Viviana Acevedo y Jennifer Galvarini se encontraban en la habitación de “las reinas bellas” cuidando a Constanza Capelli, quien se encontraba con fuerte dolor de estómago por comer mucho en la fiesta de los viernes.

En este momento, la joven influencer comentó: “Ojalá se fuera para no verlo más, y ojalá siga el amor entre Jorge y Skarleth”.

“Lo abrazo, pero él no me abraza. No sabe nada de nada… ojalá me quisiera. Es que me da pena y sobre todo viéndolo acá adentro todos los perros días. Cómo no le dan ganas de abrazar o regalonear con alguien”, agregó mientras comenzaba a llorar.

En ese momento, Vivi se preocupó y le preguntó qué le pasaba. “Me da pena no tener ese cariño que quiero”, le contestó Skarcita.

“Yo no le gusto y eso me da lata, y digo ¿por qué?, quizás su ex era más calladita… ¿No mereceré cariño?”, continuó diciendo la joven de 21 años, mientras que la futbolista le aconsejaba no compararse con otras.

Sin embargo, el llanto de Scarlette no cesaba: “Todos tienen ese cariño y yo no. Yo quiero estar con él. Ojalá te estuviera hueveando, pero lo pienso todos los días”.

“Hay veces en la vida que te dicen que sí y otras que no, pasa la página”, le dijo su amiga dentro del encierro de Chilevisión.

Finalmente, la participante aseguró que ella tiene claro que a veces no todo sale como uno espra, pero que “dan ganas de ese cariño, que te den flores, que te pongan un anillo y te digan te amo, y ahora se puede ir y nunca va a ser (el romance) acá adentro, ni siquiera cuando más lo necesité”, cerró.

Las reacciones en redes sociales

Este hecho generó varios comentarios en las diversas plataformas web, en donde los usuarios aseguraron que entendían y empatizaban con los sentimientos de Scarlette. Aunque, el momento les causó risas.

“Todas fuimos Scarlette alguna vez”; “No puedo con Skarcita llorando por una planta”; “Yo en el amor”; “Amo todas las versiones de Skarcita curá La gritona, la bailarina, la caliente y la enamorada llorona. No te merece mi reina bella”; “La Vivi se cagaba de la risa, same hermana”; fueron algunas de las reacciones en X (exTwitter).

