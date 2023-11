“Después me sentí culpable”: Jorge se sinceró sobre el encuentro con su expareja tras visita a “Gran Hermano”

El más reciente capítulo de “Gran Hermano” se vivió un tenso momento, luego de que el público le consultara a Jorge Aldoney si es que en algún minuto se cuestionó la actitud que tuvo con su expareja, quien lo fue a visitar hace un par de semanas y tuvo relaciones sexuales.

Todo partió en la sección “sin censura” que realizaron los panelistas del programa, Michael Roldán, Francisca García-Huidobro y Nicolás Quesille, en donde los televidentes le hacían preguntas a los participantes sobre algunas de sus acciones que han tenido en su estadía en la casa más famosa.

En este contexto, es donde el Míster Chile tuvo que responder a la interrogante: “¿Te arrepientes de haberle dado el consentimiento a Gran Hermano, frente a todo Chile, cuando estabas con tu ex y ‘Skar’ estaba fuera de la casa?”.

A lo que contestó: “¿Cómo me voy a arrepentir? Siento que es muy de poco hombre arrepentirse de eso. La verdad no, creo que todo sucedió por algo. Si tenía que pasar eso, sucedió después lo siguiente”, comentó tranquilamente.

Por su parte, los panelistas le cuestionaron la forma bastante cariñosa en que él se despidió de su expareja.

“Se lo dije varias veces, ‘yo no quiero que me esperes porque estoy confundido y quiero estar libre aquí adentro para sentir cosas, también quiero prepararme para mi vida de afuera’. Dar ese compromiso no me sentía cómodo, ¿y por qué no me sentía cómodo en ese momento? Era por Skarleth”, justificó.

“Ya si me despedí de beso en la boca por supuesto que después me sentí culpable, porque al final de cuentas es como dejar un libro abierto, pero después cerrarlo, es como confundir”, admitió sin filtro.

Finalmente, le consultaron a Skarleth sobre qué opinaba sobre esta situación, a lo que afirmó que se siente bastante tranquila y que está segura que Jorge ya cerró esta etapa.