“Ella fue con ganas de pelear”: Luis Slimming se refirió al impasse que tuvo con Claudia Schmidt en ‘El Purgatorio’

Luis Slimming no ha pasado desapercibido en el programa El Purgatorio, donde más de un famoso se he enojado con él, por las ácidas rutinas que realiza junto a Chiqui Aguayo, quien también ha recibido críticas de algunos de los invitados al programa

De hecho, una que se enojó más de lo esperado, fue la ex modelo de Morandé con Compañía, Claudia Schmidt, quien no aguantó que la subieran al columpio e interrumpió en varias ocasiones la rutina de los humoristas, lanzando duras críticas a su labor en el programa.

Recordemos que incluso, les dijo ahí mismo: “Mi amor, les están pagando harto para estar acá. Aprendan a leer (...) La gente no se ríe, son demasiado fomes”.

Durante esta mañana, encontramos a Luis Slimming en el lanzamiento de la parrilla del Festival de Omué 2024, donde andaba acompañando a su amigo Marcelo Valverde, quien se presentará en la tercera noche del evento.

“Fue a pelear no más”

Le consultamos directamente si pudo hablar con Claudia Schmidt al respecto o le respondió después su acusación de que no sabía leer.

- Tú dijiste que ella había sido la más difícil y después ella respondió diciendo que ustedes no sabían leer....

- “Yo no le dije nada, porque ella estuvo nueve años en Morandé con Compañía y no dijo ni una hueá tampoco”, respondió de entrada a modo de broma.

Sin embargo, luego agregó que: “No nada, porque ella fue a pelear no más, es su tónica, tiene que hablar de algo. Ella fue con ganas de pelear, y le hubiese hecho ese show a Yerko o a quien sea, entonces no la pesco no más”.

Luego reflexionó con respecto al formato humorístico que usan en el programa, que siente puede ser muy atípico para el público chileno

“Es que el formato que usamos, es un formato gringo, muy gringo que en Chile no pega mucho, como que la gente siempre empatiza con el famoso, cachay, aunque el famoso valga callampa...(ríe)”, lanzó

“Pero nosotros también hemos tratado de ir alivianando la mano, que con los chistes nos ríamos todos, si al final, si el famoso no se ríe, no ríe nadie y es fome pa todos”, admitió el humorista que hoy negocia para presentarse en el Festival de Viña.