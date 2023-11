Esposa de Bruce Willis revela que siente culpa por “seguir con su vida” mientras él lucha

En 2022 la familia de Bruce Willis reveló que le diagnosticaron afasia, la cual a principios de 2023 evolucionaría a una afección llamada demencia frontotemporal. Ésta es diferente a otros tipos de demencia más conocidos que provocan problemas de memoria, como el Alzheimer. Por otro lado, puede impedir la comunicación y las habilidades de funcionamiento ejecutivo de una persona (como la organización y la planificación). También puede provocar cambios de comportamiento y personalidad.

Desde un principio la familia Willis, incluyendo a Demi Moore, ex esposa del actor, ha sido muy abierta respecto al tema y al estado de salud del protagonista de Die Hard. Esto ha permitido que los fans puedan estar actualizados y de paso, comprender más a fondo en qué consiste el padecimiento y ser más empáticos.

Hace unos días, Tallulah, la menor de las hijas que Willis tuvo con Demi Moore, reveló en el programa de Kelly Clarkson lo difícil que es a veces para ella aceptar la condición de su padre pero que ha aprendido que lo mejor es estar con él y disfrutarlo en cada etapa. Ahora, Emma Heming, su actual esposa, ha dicho algo que impactó a todos: que se siente culpable.

Emma Heming se ha dedicado a escribir desde el fondo de su corazón sobre cómo ha sido para ella y su familia, el diagnóstico de Bruce Willis. En su última publicación habló de sobre sentirse “culpable” respecto a “seguir con su vida” mientras el actor lucha contra su enfermedad. Esto lo dijo en sentido de que es consciente del enorme privilegio que tiene de tener un exceso de atención y ayuda para su esposo, lo que le permite darse un respiro cuando lo necesita, aún cuando siempre está al pendiente de él.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen. Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacer eso. Cuando lo que comparto sobre el viaje de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay miles de historias no contadas ni escuchadas, y cada una de ellas merece compasión y preocupación”.