“Este cabrón me dijo que no tenía huevos, y me piqué”: Fabio culpó a Miguelito de escape de Tierra Brava

Luego de una actividad de tarot en Tierra Brava, varios participantes hicieron notar que sonaba música de fondo. Se trataba de una fiesta electrónica que se celebraba en un predio al lado del terreno de la casa-hacienda, y Fabio Agostini lamentó desde el primer momento no poder asistir.

En el patio, Fabio siguió manifestando su sufrimiento por perderse la fiesta. Para su sorpresa, luego de fantasear por largo rato con la idea de salir, Miguelito llegó completamente vestido y le dijo que fueran juntos. “Tú sígueme”, le dijo y, aprovechando la oscuridad de la noche, guió al español a una de las cercas que rodean la locación del reality, y lo invitó a salir.

Para la sorpresa de Pamela y Uriel, quienes los miraban de lejos, el español y el peruano salieron. “Se fueron para la fiesta. El p… amo Miguelito. Parecían como ‘Misión Imposible’”, le contó Uriel a Longton. “Se arrastraron como unos gusanos hasta que salieron”, explicó Pamela.

Unas horas después, Fabio y Miguelito regresaron a la casa, y sus compañeros que estaban aún despiertos los abordaron. “La cagam…, nos van a dar una patada en el c…, una bronca de la hostia”, dijo Fabio, agregando que Miguelito fue quien lo azuzó a fugarse.

“Este cabrón me dijo que no tenía huevos, y me piqué. Dije que lo iba a seguir a ver hasta dónde llega, lo seguí y lo seguí, y al final me encontré en la fiesta (…) Si me echan o no, me voy a acordar toda mi p… vida de este momento”, reflexionó el español.

Las consecuencias de los actos de Fabio y Miguelito por incumplimiento de las reglas, se podrán ver en el capítulo de este martes.