“He aprendido a desafiarme constantemente”: Mayte Rodríguez revela detalles de su nuevo emprendimiento

Mayte Rodríguez reveló este martes detalles del nuevo emprendimiento que lanzó este año y con el que espera, en el mediano plazo, dar rienda suelta a su deseo de “desafiarme constantemente”.

Una tienda de trajes de baño, en parte de confección propia, y accesorios de playeros de marca “Cova”, que sumó a su producto de skincare Aura May, que lanzó a finales del año pasado.

Me las di de vanguardista. Quise imaginar los diseños más allá de simplemente tocar una tela — Mayte Rodríguez

El nuevo proyecto de Mayte Rodríguez

“Siempre he sido un alma inquieta, libre y exploradora. Busco hacer algo que me identifique y me mueva. He aprendido a desafiarme constantemente y a buscar lo mejor de mí”, señala Mayte en conversación con lun.com, donde si bien reconoce que esta etapa “no ha sido simple”, por los cuidados que debe prodigarle a su hijo Galo (cumple dos años en enero del próximo año) y a su familia, la tiene encantada por hacer cosas que la tienen realizada.

“No ha sido una etapa simple porque siempre están pasando un montón de cosas. Galo me dio el regalo de ser mamá, que es una gran maravilla y responsabilidad, en conjunto con la faceta de ser emprendedora. Así es la vida y hay que poder con todo. Fácil no ha sido, pero sí hermoso”, cuenta Rodríguez, cuyo apoyo en este proyecto laboral y en cada aspecto de su vida personal y maternal, reconoce que tiene a su madre, la actriz Carolina Arregui, y a su hermana, la también dramaturga María Jesús Sothers, a dos sus mayores pilares.

“Ellas están presentes en cada paso que doy. Me apoyo mucho en mi mamá y mi hermana, y ellas en mí. Somos muy unidas. También me apoyo en todas las personas que quiero dentro de mi círculo más cercano. Me he llenado de buena vibra y pido consejos para tratar de dar los pasos correctos o frenar cuando hay que frenar. Y generalmente, entre ponerle y no ponerle, terminamos poniéndole, jajajá”, relató la actriz.

“Tenía algunos conocimientos de las telas y precios porque son productos de consumo. Busqué muchas referencias y un día, como tenía tantas ganas de ver cómo iba a lucir la tela, yo misma la corté y me puse a coser a mano, a tratar de moldear un poco antes de mandar a hacer todo. Así me hice una idea de cómo iban a quedar (algunas prendas). Me las di de vanguardista. Quise imaginar los diseños más allá de simplemente tocar una tela”, agregó.

“No podía dejar que otro sea el rostro de mi propio sueño, jajajá. De todas maneras vamos a sorprender con otras mujeres que se sientan alineadas con la marca, pero yo también quiero estar ahí. La playa es parte de mi vida y me siento un ciento por ciento comprometida y apoyada con este proyecto”, finalizó.