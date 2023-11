“Oh, qué paja...”: La pregunta de Nicolás Quesille que descolocó a Constanza Capelli

La participante de Gran Hermano, Constanza Capelli, tuvo un incómodo momento durante la intervención que tuvieron los panelistas invitados al interior de la casa estudio en Argentina.

Francisca García -Huidobro, Michael Roldán y Nicolás Quesille ingresaron al encierro con el fin de realizarle preguntas sin censura a los siete jugadores que quedan actualmente, como una manera de prepararlos cuando les toque salir al mundo real y se encuentren con las reacciones de las redes sociales.

Fue así como el creador de diversos reality le preguntó a Cony sobre la forma en qué coloca sus ojos cuando se enoja y qué le pasó en su corazón cuando Francisco Arenas, Papa Lulo, la trató de agresiva.

Sin embargo, la consulta no cayó bien en la bailarina. Al intentar responder se le quebró la voz y miró a Viviana como pidiendo ayuda y señalando que la situación era una “paja”.

Cony se quiebra con pregunta sobre agresividad

Tras ello, explicó los motivos que la quebraron, haciendo alusión que Francisco conocía a su familia.

“Fue muy fuerte porque él conoce a mi mamá. Entonces, me costó entender por qué no empatizó con esa relación que tenía con ella, cuando sabe que me estaba mirando detrás de la pantalla. Me sorprendió que fuera como una declaración en vivo y no lo comentó conmigo antes”.

Además, agregó que le sorprendieron sus palabras porque él se había considerado como su padre y ella era como su hija en el reality.

“Más encima, era amiga de la persona más agresiva de la casa (Sebastián Ramírez), me pareció inconsecuente, a mí me rompió el corazón”.

Finalmente, aclaró que ella solo tuvo una discusión con Francisco, pero no lo buscaba para hacerle la vida imposible constantemente, por lo tanto no se consideraba una persona agresiva.